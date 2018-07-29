Ещё
20 прикольных штук с AliExpress для детей и взрослых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20 прикольных штук с AliExpress для детей и взрослых 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Let’s play together on the fresh air20 прикольных штук с AliExpress для детей и взрослыхВ каждом возрасте у нас есть свои любимые игрушки. Для одних это поезда и солдатики, для других приставки и смартфоны, а для третьих — машины и мотоциклы.
Предлагаем пополнить коллекцию любимых игрушек полезными и интересными штуками с AliExpress.
Поторопитесь, акция с призами заканчивается!
Кэшбэк сервис LetyShops позволяет всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
При этом можно получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
А в жаркую пору года еще проводится акция «Пикник электроники». Для вас собрали более 30 магазинов гаджетов со скидками до 25%, при этом еще и кэшбэк будет увеличен!
Покупая с двойной выгодой, можно выиграть призы. Среди участников акции разыграют:
Умные часы Xiaomi Amazfit Bip — 3 шт.
Экшн-камера Xiaomi Mijia 4K Action Camera — 3шт.
Портативная колонка JBL Charge 3 — 3шт.
Поучаствовать очень просто. Переходим на страницу акции, выбираем желаемый приз и покупаем любой товар в магазинах-партнерах LetyShops с кэшбеком.
Акция проходит с 23 по 29 июля. Успейте принять участие!
1. Спортивная гарнитура
Удобная для пробежек, занятий в зале или езды на велосипеде.
Цена: 1 074 руб., купить с кэшбеком
2. Зеркальный чехол для iPhone
Тонкий защитный чехол придает отличный внешний вид и защищает от царапин.
Цена: 753 руб., купить с кэшбеком
3. Зарядное устройство
Мощная зарядка, умеет заряжать и разряжать аккумуляторы для тестирования или калибровки.
Цена: 1 330 руб., купить с кэшбеком
4. 3D пазл
Познавательный объемный конструктор на тему юрского периода.
Цена: 765 руб., купить с кэшбеком
5. Супергеройские стикеры
Отличный способ украсить старый MacBook.
Цена: 753 руб., купить с кэшбеком
6. Воздушный змей
Отличное летнее развлечение для детей и взрослых.
Цена: 799 руб., купить с кэшбеком
7. Железная дорога
Набор секций железной дороги полностью совместим с LEGO, а стоит намного дешевле.
Цена: от 535 руб., купить с кэшбеком
8. Усилитель Wi-Fi Xiaomi
Устанавливается прямо возле розетки, увеличивая площадь покрытия Wi-Fi.
Цена: 843 руб., купить с кэшбеком
9. Коллекция Бэтмобилей
Модели тачек Бэтмена из разных эпох, от классических до современных.
Цена: 994 руб., купить с кэшбеком
10. Повседневный рюкзак Xiaomi
Легкий водонепроницаемый ранец с отделением для ноутбука.
Цена: 1 182 руб., купить с кэшбеком
11. Беспроводная мышь
Несколько каналов связи, программируемые кнопки и настраиваемый DPI.
Цена: 1 417 руб., купить с кэшбеком
12. Большой игровой набор
Карта города, автомобили, дорожные знаки и светофоры, больше для игры ничего не потребуется.
Цена: 518 руб., купить с кэшбеком
13. Триммер для стрижки
Восемь насадок и подставка в комплекте.
Цена: 1 402 руб., купить с кэшбеком
14. Сумка для электроники
Можно переносить документы, планшет и небольшой ноутбук.
Цена: 753 руб., купить с кэшбеком
15. Портативный увлажнитель
Можно носить с собой на работу. На крышке расположен USB-порт для зарядки или фонарика.
Цена: 850 руб., купить с кэшбеком
16. Шлифовальная машинка
Компактный инструмент пригодится в домашнем хозяйстве.
Цена: 1 180 руб., купить с кэшбеком
17. Портативный холодильник
Небольшой охладитель работает от USB и поместится прямо на рабочем столе.
Цена: 1 620 руб., купить с кэшбеком
18. Клеевой пистолет
Есть множество моделей разного размера и мощности.
Цена: от 377 руб., купить с кэшбеком
19. Гарнитура Xiaomi
Простая модель с хорошим звуком, пультом управления и микрофоном для приема вызовов.
Цена: 1 135 руб., купить с кэшбеком
20. Набор солдатиков
В детстве такие были у каждого мальчишки.
Цена: от 92 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен  С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
iPhones.ru: последние новости
20 горячих штук с AliExpress. Ремень для брюк от Xiaomi? 20 штук с AliExpress, которые поднимут вам настроение Сегодня Луна станет красной. Где смотреть лунное затмение 2018 в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала23
Трампу предложили союз с Россией120
Российский певец пропал без вести перед концертом19
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»932
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории588
Новости партнеров
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение