20 прикольных штук с AliExpress для детей и взрослых 

Let’s play together on the fresh air20 прикольных штук с AliExpress для детей и взрослыхВ каждом возрасте у нас есть свои любимые игрушки. Для одних это поезда и солдатики, для других приставки и смартфоны, а для третьих — машины и мотоциклы.
Предлагаем пополнить коллекцию любимых игрушек полезными и интересными штуками с AliExpress.
Поторопитесь, акция с призами заканчивается!
Кэшбэк сервис LetyShops позволяет всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
При этом можно получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
А в жаркую пору года еще проводится акция «Пикник электроники». Для вас собрали более 30 магазинов гаджетов со скидками до 25%, при этом еще и кэшбэк будет увеличен!
Покупая с двойной выгодой, можно выиграть призы. Среди участников акции разыграют:
Умные часы Xiaomi Amazfit Bip — 3 шт.
Экшн-камера Xiaomi Mijia 4K Action Camera — 3шт.
Портативная колонка JBL Charge 3 — 3шт.
Поучаствовать очень просто. Переходим на страницу акции, выбираем желаемый приз и покупаем любой товар в магазинах-партнерах LetyShops с кэшбеком.
Акция проходит с 23 по 29 июля. Успейте принять участие!
1. Спортивная гарнитура
Удобная для пробежек, занятий в зале или езды на велосипеде.
Цена: 1 074 руб., купить с кэшбеком
2. Зеркальный чехол для iPhone
Тонкий защитный чехол придает отличный внешний вид и защищает от царапин.
Цена: 753 руб., купить с кэшбеком
3. Зарядное устройство
Мощная зарядка, умеет заряжать и разряжать аккумуляторы для тестирования или калибровки.
Цена: 1 330 руб., купить с кэшбеком
4. 3D пазл
Познавательный объемный конструктор на тему юрского периода.
Цена: 765 руб., купить с кэшбеком
5. Супергеройские стикеры
Отличный способ украсить старый MacBook.
Цена: 753 руб., купить с кэшбеком
6. Воздушный змей
Отличное летнее развлечение для детей и взрослых.
Цена: 799 руб., купить с кэшбеком
7. Железная дорога
Набор секций железной дороги полностью совместим с LEGO, а стоит намного дешевле.
Цена: от 535 руб., купить с кэшбеком
8. Усилитель Wi-Fi Xiaomi
Устанавливается прямо возле розетки, увеличивая площадь покрытия Wi-Fi.
Цена: 843 руб., купить с кэшбеком
9. Коллекция Бэтмобилей
Модели тачек Бэтмена из разных эпох, от классических до современных.
Цена: 994 руб., купить с кэшбеком
10. Повседневный рюкзак Xiaomi
Легкий водонепроницаемый ранец с отделением для ноутбука.
Цена: 1 182 руб., купить с кэшбеком
11. Беспроводная мышь
Несколько каналов связи, программируемые кнопки и настраиваемый DPI.
Цена: 1 417 руб., купить с кэшбеком
12. Большой игровой набор
Карта города, автомобили, дорожные знаки и светофоры, больше для игры ничего не потребуется.
Цена: 518 руб., купить с кэшбеком
13. Триммер для стрижки
Восемь насадок и подставка в комплекте.
Цена: 1 402 руб., купить с кэшбеком
14. Сумка для электроники
Можно переносить документы, планшет и небольшой ноутбук.
Цена: 753 руб., купить с кэшбеком
15. Портативный увлажнитель
Можно носить с собой на работу. На крышке расположен USB-порт для зарядки или фонарика.
Цена: 850 руб., купить с кэшбеком
16. Шлифовальная машинка
Компактный инструмент пригодится в домашнем хозяйстве.
Цена: 1 180 руб., купить с кэшбеком
17. Портативный холодильник
Небольшой охладитель работает от USB и поместится прямо на рабочем столе.
Цена: 1 620 руб., купить с кэшбеком
18. Клеевой пистолет
Есть множество моделей разного размера и мощности.
Цена: от 377 руб., купить с кэшбеком
19. Гарнитура Xiaomi
Простая модель с хорошим звуком, пультом управления и микрофоном для приема вызовов.
Цена: 1 135 руб., купить с кэшбеком
20. Набор солдатиков
В детстве такие были у каждого мальчишки.
Цена: от 92 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!