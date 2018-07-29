«Борьба с импортозамещением»: краснодарский «Магнит» судится с китайским поставщиком

В арбитражном суде рассматривается дело, инициированное компанией «Тандер» к Xinjiang Kuanlin Biotech Co., LTD China. Причиной для подачи иска, как следует из материалов дела, стали убытки, который понесла краснодарская компания.

Речь идет о трех заказах, исковые требования по которым составили 118523,73 доллара США или 7 441 393,86 рубля (по курсу на 29.07.2018 — прим. «ФедералПресс» ). В порядке 395 ГК РФ — 17,46 доллара, а также 261,09 доллара в связи с нарушением срока уплаты премии. Итоговые требования компании «Тандер» составляют 7 458 882,35 рубля.

Условия нарушенных договоров не раскрываются, однако, Xinjiang Kuanlin Biotech Co., LTD China основными видами своей деятельности называет сельское хозяйство и переработку получаемой продукции, а также экспорт.

Компания занимается посадкой перца, который произрастает на 2 000 000 квадратных метров, что позволяет получать 2 000 тонн высушенной продукции в год. Годовой объем экспорта фруктов и овощей составляет 20 000 тонн. В их числе помидоры, перец, лимоны, яблоки, груши, мандарины, капуста, виноград и многое другое. Оборот поголовья крупного рогатого скота составляет 10 000 животных в год.

«Мы экспортируем китайские фрукты и овощи в «Тандер» ( розничная сеть «Магнит» ) и группу «Глобус» в России. Кроме того, мы создали собственный бренд «Unique Fruit», который обычно используется при выращивании винограда, дынь, груш, яблок, орехов и другой продукции. Годовой оборот продаж составляет около 200 миллионов юаней. Таможенные склады и помещения холодной цепи могут одновременно хранить 10 000 тонн овощей и фруктов. Построено 20 причалов для погрузки и разгрузки товаров», — отмечается на портале компании Xinjiang Kuanlin Biotech Co.

Напомним, Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей, проходившем в Краснодаре . Президент отдельно остановился на поддержке местных аграриев. В числе обозначенных проблем было не только финансовая поддержка аграриев со стороны краевых властей, но и создание площадок для реализации произведенной продукции.

Предварительное и основное заседание назначено с разницей в десять минут на 5 декабря 2018 года.