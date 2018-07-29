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В первом полугодии 2018 года товарооборот между Гуанси-Чжуанским автономным районом и странами вдоль «Пояса и пути» превысил 100 млрд юаней
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В первом полугодии 2018 года товарооборот между Гуанси-Чжуанским автономным районом и странами вдоль «Пояса и пути» превысил 100 млрд юаней 

ИА Синьхуа 1 час назад
Наньнин, 29 июля /Синьхуа/ — В январе-июне этого года объем экспорта и импорта между Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ и странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», вырос на 9,5 процента в годовом исчислении до 104,11 млрд юаней /1 американский доллар — 6,8 юаня/.
За указанный отрезок времени товарооборот Гуанси в рамках мелкой приграничной торговли /МПТ/ увеличился на 36,2 процента, составив 50,65 млрд юаней. На долю МПТ пришлось 27,9 процента общего объема внешней торговли автономного района.
В первые шесть месяцев текущего года наблюдался сравнительно быстрый рост торговли Гуанси с АСЕАН и Сянганом, которые являются основными торговым партнерами автономного района.
В будущем Гуанси готов усилить меры по привлечению инвестиций в области электронной информации, производства автомобилей на новых источниках энергии и судостроения и расширить импорт потребительских товаров, сообщил начальник Управления коммерции автономного района Цзян Ляньшэн. -0-
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