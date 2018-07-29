В США набирает популярность тайный масонский напиток

США — и Нью-Йорк не исключение — огромную популярность набрал напиток под названием «комбуча». Продается комбуча почти везде, от забегаловки до элитного супермаркета, а особую любовь напиток нашел среди хипстеров и успешных задротов из Кремниевой долины.

Я долго сопротивлялся веянью гастрономической моды, но на днях все же решил испробовать комбучу. Красивая стеклянная бутылка, стильная этикетка, маркировка organic и нескромная цена в четыре бакса за дозу.

Первый глоток — вкусно, освежает!

Второй глоток — немного горько, вяжет, все еще освежает.

Третий глоток — постойте. что-то знакомое. Что же.

Четвертый глоток — да это же…

Пятый глоток — да это никакая не комбуча, а обычный, блять, чайный гриб! Тот самый мерзкий чайный гриб, который разводила в огромной банке на балконе ваша бабуля. Только отмытый, причесанный, одетый в дорогой пиджак и названный комбучей.

И действительно: если в 2000-х годах рынка для чайного гриба в США почти не существовало, то уже в 2016 году рынок составлял 534 млн долларов, а год спустя, в 2017 — 1,5 млрд долларов.

Гениальный предприниматель, решивший продавать стартаперам и хипстерам настойку чайного гриба в красивой упаковке и с модным названием, вероятно, уже сделал состояние.

А мы ждем, когда лучшие умы Кремниевой долины начнут закусывать комбучу гематогеном. Вот только как они его назовут?