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В США набирает популярность тайный масонский напиток
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В США набирает популярность тайный масонский напиток 

Ридус 26 минут назад
Фото: Ридус
В США — и Нью-Йорк не исключение — огромную популярность набрал напиток под названием «комбуча». Продается комбуча почти везде, от забегаловки до элитного супермаркета, а особую любовь напиток нашел среди хипстеров и успешных задротов из Кремниевой долины.
Я долго сопротивлялся веянью гастрономической моды, но на днях все же решил испробовать комбучу. Красивая стеклянная бутылка, стильная этикетка, маркировка organic и нескромная цена в четыре бакса за дозу.
Первый глоток — вкусно, освежает!
Второй глоток — немного горько, вяжет, все еще освежает.
Третий глоток — постойте. что-то знакомое. Что же.
Четвертый глоток — да это же…
Пятый глоток — да это никакая не комбуча, а обычный, блять, чайный гриб! Тот самый мерзкий чайный гриб, который разводила в огромной банке на балконе ваша бабуля. Только отмытый, причесанный, одетый в дорогой пиджак и названный комбучей.
И действительно: если в 2000-х годах рынка для чайного гриба в США почти не существовало, то уже в 2016 году рынок составлял 534 млн долларов, а год спустя, в 2017 — 1,5 млрд долларов.
Гениальный предприниматель, решивший продавать стартаперам и хипстерам настойку чайного гриба в красивой упаковке и с модным названием, вероятно, уже сделал состояние.
А мы ждем, когда лучшие умы Кремниевой долины начнут закусывать комбучу гематогеном. Вот только как они его назовут?
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