Жить на родине Моцарта: что можно купить в Австрии по цене московской двушки

В то время как европейские рынки недвижимости трясло в последние два года, а стоимость жилья то возрастала, то понижалась, австрийский рынок оставался спокойным и размеренно развивался. Главная причина заключается в том, что Австрия в целом прошла экономический кризис намного спокойнее других европейских государств.

Как говорят местные эксперты рынка недвижимости, австрийские квадратные метры продолжили дорожать умеренными темпами даже во время экономической рецессии. В общем, рынок недвижимости Австрии демонстрирует устойчивость даже в непростое для Европы время.

Возникает вопрос — а что можно приобрести в Австрии по цене двухкомнатной квартиры в Москве ? Иными словами, что можно купить за 10 миллионов рублей? Надо отдавать себе отчет в том, что цены на австрийскую недвижимость никогда не были низкими.

Положение на рынке таково, что даже в самых маленьких городках этой страны стоит ориентироваться на суммы от 2000 евро за квадратный метр. Если же говорить о столице Австрии, то в Вене в эконом-классе цены начинаются от 4000 евро за квадратный метр. И в этом нет ничего удивительного — ведь именно Вену несколько раз признавали лучшим городом для жизни. Если же приводить в пример элитные апартаменты в хороших районах города, то стоимость квадратного метра зачастую доходит до 15000 евро.

То же самое можно сказать и о ценах в таких городах как Зальцбург или Инсбрук . Стоимость квадратного метра в эконом-классе стартует с 1800 евро, а в дорогих сегментах стоимость «квадрата» составляет примерно 12700 евро.

Но это если говорить о квартирах. Зачастую иностранные покупатели обращают внимание на загородные коттеджи, виллы, шале и замки. Ведь Австрия — это еще и первоклассный горнолыжный курорт. Неудивительно, что у увлекающихся горнолыжным спортом россиян весьма популярен упомянутый уже Инсбрук, а также небольшой городок Кицбюэль

В том же Кицбюэле средняя стоимость уютного шале составляет примерно 130 тысяч евро, что как раз практически равняется 10 миллионам рублей. А вот в Инсбруке шале на 10 миллионов рублей уже не купить — цены начинаются от 170 тысяч евро.

Также на 10 миллионов рублей можно приобрести небольшую квартиру в таком городе как Грац — там встречаются предложения и за 110, и за 120 тысяч евро. Этот город популярен у состоятельных россиян по причине того, что именно в нем располагаются престижные университеты.

А вот дом в Австрии на 10 миллионов рублей не купить — в этом сегменте цены начинаются от 300 тысяч евро. И, чтобы приобрести себе дом в Вене, Инсбруке или Зальцбурге, надо продать не одну двухкомнатную квартиру в Москве, а минимум две с половиной.

Интересно, что довольно часто на австрийском рынке недвижимости в продаже появляются целые замки с многовековой историей. Стоимость последних, как правило, превышает миллион евро и совсем уж не по карману владельцу московской двушки.

Также следует помнить, что в Австрии есть серьезные ограничения на продажу недвижимости иностранцам. Правда, эти правила различаются — в зависимости от региона, но факт остается фактом.

Так, в одних муниципалитетах для проведения сделки надо получить разрешение властей, в других муниципалитетах у покупателя потребуют австрийский вид на жительство (ВНЖ). А в некоторых муниципалитетах необходимо регистрировать юридическое лицо и оформлять недвижимость исключительно на него.

В общем, покупка недвижимости в Австрии — дело хлопотное и затратное. Поэтому, имея московскую двушку, есть смысл обратить свое внимание на менее дорогие страны.