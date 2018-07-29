Названы самые прибыльные рынки жилья США

Многие из мест с самой высокой доходностью являются самыми быстрорастущими городами страны, где высокооплачиваемые технические специалисты стимулируют рынок. Но есть и другие варианты: города, где собственники «ушли на дно» во время кризиса, а теперь перепродали свои дома с хорошей прибылью, получив достойную компенсацию за риск, сообщает Realtor.com.

Чтобы найти самые прибыльные рынки жилья в США , аналитики оценили дома, которые купили за последние 12 месяцев в 100 крупнейших мегаполисах страны (включая пригороды, их окружающие). Затем сравнили наиболее актуальные цены с предыдущими, начиная с 2008 года. Прибыль определяется как разница между двумя показателями. Далее полученные цифры использовали для получения среднегодового дохода по каждому рынку и ограничили рейтинг одним городом на штат.

Самые прибыльные города США Город

Доходность (%)

Средняя стоимость жилья ($)

Бриджпорт (Коннектикут)

789 100 Детройт (Мичиган)

260 000 Сиэтл (Вашингтон)

582 400 Сан-Хосе (Калифорния)

1 240 300 Палм-Бей (Флорида)

270 000 Денвер (Колорадо)

467 600 Провиденс (Рот-Айленд)

350 000 Бостон (Массачусетс)

529 100 Нэшвилл (Теннесси)

368 000 Портленд (Орегон)

477 500 Кстати, недавно были названы города США с самыми высокими зарплатами для фрилансеров.