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Названы самые прибыльные рынки жилья США
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Названы самые прибыльные рынки жилья США 

Prian.ru 19 минут назад
Многие из мест с самой высокой доходностью являются самыми быстрорастущими городами страны, где высокооплачиваемые технические специалисты стимулируют рынок. Но есть и другие варианты: города, где собственники «ушли на дно» во время кризиса, а теперь перепродали свои дома с хорошей прибылью, получив достойную компенсацию за риск, сообщает Realtor.com.
Чтобы найти самые прибыльные рынки жилья в США, аналитики оценили дома, которые купили за последние 12 месяцев в 100 крупнейших мегаполисах страны (включая пригороды, их окружающие). Затем сравнили наиболее актуальные цены с предыдущими, начиная с 2008 года. Прибыль определяется как разница между двумя показателями. Далее полученные цифры использовали для получения среднегодового дохода по каждому рынку и ограничили рейтинг одним городом на штат.
Самые прибыльные города США  Город
Доходность (%)
Средняя стоимость жилья ($)
Бриджпорт (Коннектикут)
789 100  Детройт (Мичиган)
260 000  Сиэтл (Вашингтон)
582 400  Сан-Хосе (Калифорния)
1 240 300  Палм-Бей (Флорида)
270 000  Денвер (Колорадо)
467 600  Провиденс (Рот-Айленд)
350 000  Бостон (Массачусетс)
529 100  Нэшвилл (Теннесси)
368 000  Портленд (Орегон)
477 500  Кстати, недавно были названы города США с самыми высокими зарплатами для фрилансеров.
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