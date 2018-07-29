Инвестиционный рынок никогда не падает и не растет вечно

Меня часто спрашивают, в какой валюте стоит хранить денежные средства, исходя из текущей ситуации в инвестиционном рынке. Но вопрос этот — не самый простой.

Я могу ответить, что надо отталкиваться от цели, которую вы преследуете, когда думаете о том, во что вкладывать деньги. Если времени у вас много, скажем, от года до трех лет, то на таком большом горизонте себя всегда хорошо рекомендует иностранная валюта — доллар и евро.

Еще один вопрос, на который нелегко ответить: «В какие невалютные активы вкладывать деньги?» Вкладывать деньги во что-то просто так, конечно, не имеет смысла. Но если у вас есть какой-то конкретный, разработанный финансовый план, который подразумевает определенную цель, то да, это имеет смысл. И я рекомендую зарабатывать на золоте, акциях, облигациях и так далее.

Люди, желающие сохранить деньги в долгосрочной перспективе, должны очень аккуратно выбирать невалютные активы, поскольку они очень переменчивы и ведут себя нестабильно. Нужно делать выбор по очень четким критериям. Например, если вы вкладываете деньги в золото, то оно будет продаваться в долларах, а не в рублях.

Инвестиционный рынок не так прост, как может показаться.

Я хочу сказать, что не нужно слепо смотреть лишь на то, что творится на рынке. Рынок будет меняться всегда. Есть очень хорошая поговорка: «Деревья не растут до небес». Финансовый рынок никогда не растет вечно — так же, как и никогда вечно не падает. Он всегда будет то расти, то падать.

И люди, которые говорят, мол, скоро нас ждет упадок или, наоборот, повышение, занимаются спекуляцией. Пытаться зарабатывать на этом — самое опасное, что есть в мире инвестиций.

Если же говорить о сохранении денег, то я дам банальный, но эффективный совет. Как говорится, не храните все яйца в одной корзине. Не надо держать финансовые средства только в рублях, только в долларах или только в евро. Потому что если какая-то из этих валют начнет падать, одна из тех, что находится в вашей корзине, будет расти. И тогда ваши деньги останутся в целости и сохранности.