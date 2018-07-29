Эксперты рассказали, как миллиардеры выбирают себе страну для жизни 

Экономисты озвучили факторы, которые влияют на выбор миллиардерами места для проживания. Сообщается, что в первую очередь богатейшие люди ориентируются на высокий уровень безопасности страны, низкие коррупцию и неравенство, а вовсе не на маленькие налоги.
Такие данные получил во время специального моделирования главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, директор научных исследований Исследовательского института «Диалог цивилизаций» Владимир Попов.
Кроме того эксперт заявил, что миллиардеры стремятся в наиболее счастливые страны, туда, где качество жизни наивысшее, пишет РБК. Среди них скандинавские страны (Дания, Норвегия и Швеция), Финляндия, Исландия, Нидерланды, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Израиль.
Ранее был составлен рейтинг самых богатых в мире людей. Его возглавил предприниматель, руководитель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 142 миллиарда долларов. На второй строчке рейтинга разместился основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 94,2 миллиарда долларов. А на третьей — основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.
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