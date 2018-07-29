Эксперты рассказали, как миллиардеры выбирают себе страну для жизни

Экономисты озвучили факторы, которые влияют на выбор миллиардерами места для проживания. Сообщается, что в первую очередь богатейшие люди ориентируются на высокий уровень безопасности страны, низкие коррупцию и неравенство, а вовсе не на маленькие налоги.