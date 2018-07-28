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Двое канадцев выиграли в лотерею $27 млн
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Двое канадцев выиграли в лотерею $27 млн 

Мир24 1 час назад
Два жителя Канады сорвали куш во время последнего тура национальной лотереи Lotto Max. Они выиграли джекпот, сумма которого 35 млн канадских долларов (около 27 млн в американских долларах). Об этом сообщает ТАСС.
Счастливые билеты были купены в провинции Онтарио и в Квебеке. Выигрышная комбинация — 8,11, 14, 17, 26, 30 и 36. Бонусным числом стало 48.
Отмечается, что утешительный приз в этом туре не достался никому.
Несколько дней назад неизвестный житель американской Калифорнии, который купил билет лотереи Mega Millions, выиграл 522 млн долларов. Таким образом, в южный штат ушел пятый самый крупный джекпот в истории розыгрыша данной лотереи.
Счастливчик приобрел билет в одном из магазинов Сан-Хосе. В нем совпали номера со всеми шестью выигрышными числами лотереи.
Это не первый большой выигрыш в США. Ранее 20-летний житель штата Флорида сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере $451 млн  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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