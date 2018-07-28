Китай внес поправки в правила о делистинге

Пекин, 28 июля / Синьхуа / — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами внес поправки в правила по удалению компаний с отечественных фондовых бирж, указав, что компаниям, причастным к серьезным нарушениям закона, угрожающим здоровью населения или безопасности, будет предъявлено принудительное исключение из котировального списка.

В соответствии с новыми правилами фондовые биржи будут приостанавливать или исключать из списка компании, которые участвуют в различных незаконных действиях, включая те, которые наносят ущерб национальной безопасности и общественной безопасности, а также здоровью народа, отметили в названном комитете.

Фондовые биржи будут отвечать за детализацию правил делистинга, говорится в заявлении комитета, опубликованном в пятницу. -0-