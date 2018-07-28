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Сенаторы ратифицировали протокол с Бельгией об избежании двойного налогообложения
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Сенаторы ратифицировали протокол с Бельгией об избежании двойного налогообложения 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Совфед в субботу ратифицировал протокол к российско-бельгийской конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении доходов и капитала.
Документ позволяет облагать налогами доходы от отчуждения акций компаний или аналогичных прав в компании, более 50% стоимости которых представлено недвижимым имуществом, в том государстве, где расположено это имущество. При этом сделаны некоторые принятые в мировой практике исключения.
Данное положение не будет применяться в отношении доходов, полученных в ходе реорганизации. Кроме того, это касается доходов компаний, котирующихся на признанной фондовой бирже, в том числе на Московской бирже, NASDAQ, Нью-Йоркской и Швейцарской фондовой биржах.
Также, соответствующая норма не будет распространяться на доходы, полученные от отчуждения акций или аналогичных прав в компании, более 50% активов которой состоит из недвижимого имущества, используемого как место ведения ее предпринимательской деятельности.
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