Лучшее за неделю на Банки.ру: дефицит долларов, угрозы валютным вкладам, муки выбора между продажей и сдачей квартиры

• У вас есть свободная квартира и вы не знаете, сдавать ее или продавать? Основатель градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик подробно объясняет, почему в квартире лучше организовать спортивную студию или шоурум, чем просто продать недвижимость.

• И еще «пять копеек» о недвижимости. Банкиры хотят научить россиян копить на квартиры, точнее — на первоначальный взнос по ипотеке. Ассоциация банков «Россия» обсудила с участниками рынка и заинтересованными ведомствами проект закона о стимулировании жилищных сбережений. Несмотря на исторические рекорды выдачи ипотечных кредитов в последние два года и падение ставок по ипотеке, из-за нехватки денег на первоначальный взнос жилье остается недоступным для миллионов россиян.

• В России заговорили о новой девальвации рубля. Этому способствует ряд факторов: от бегства с нашего рынка иностранцев до роста ставок по валютным вкладам. Прямо здесь вы можете узнать о том, грозит ли России дефицит долларов и почему пока не стоит поддаваться панике и бежать в обменник.

• Американские парламентарии активизировались в связи с приближающимися выборами в конгресс и грозят России ужесточением санкций. Прочитайте колонку начальника аналитического управления БКФ Максима Осадчего , который рассказал, как сильно может пострадать российский банковский сектор от очередной санкционной атаки со стороны Запада.

• Специально для автолюбителей с чувством юмора Банки.ру рассказал про самые нелогичные правила ОСАГО, которые реально бесят.

Для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало, Банки.ру запускает новый формат «Лучшее за неделю» — каждую субботу, в 10:00.