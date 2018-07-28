Ещё
Лучшее за неделю на Банки.ру: дефицит долларов, угрозы валютным вкладам, муки выбора между продажей и сдачей квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лучшее за неделю на Банки.ру: дефицит долларов, угрозы валютным вкладам, муки выбора между продажей и сдачей квартиры 

Банки.ру 39 минут назад
• У вас есть свободная квартира и вы не знаете, сдавать ее или продавать? Основатель градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик подробно объясняет, почему в квартире лучше организовать спортивную студию или шоурум, чем просто продать недвижимость.
• И еще «пять копеек» о недвижимости. Банкиры хотят научить россиян копить на квартиры, точнее — на первоначальный взнос по ипотеке. Ассоциация банков «Россия» обсудила с участниками рынка и заинтересованными ведомствами проект закона о стимулировании жилищных сбережений. Несмотря на исторические рекорды выдачи ипотечных кредитов в последние два года и падение ставок по ипотеке, из-за нехватки денег на первоначальный взнос жилье остается недоступным для миллионов россиян.
• В России заговорили о новой девальвации рубля. Этому способствует ряд факторов: от бегства с нашего рынка иностранцев до роста ставок по валютным вкладам. Прямо здесь вы можете узнать о том, грозит ли России дефицит долларов и почему пока не стоит поддаваться панике и бежать в обменник.
• Американские парламентарии активизировались в связи с приближающимися выборами в конгресс и грозят России ужесточением санкций. Прочитайте колонку начальника аналитического управления БКФ Максима Осадчего, который рассказал, как сильно может пострадать российский банковский сектор от очередной санкционной атаки со стороны Запада.
• Специально для автолюбителей с чувством юмора Банки.ру рассказал про самые нелогичные правила ОСАГО, которые реально бесят.
Для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало, Банки.ру запускает новый формат «Лучшее за неделю» — каждую субботу, в 10:00.
Банки.ру: последние новости
Российские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно МВФ констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара Российские индексы начали торги снижением
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину578
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением14
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы68
НАТО готовится напасть на Россию182
«Нас унижали»: россиянина сделали «умственно отсталым»10
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение