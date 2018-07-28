В Польше стремительно дорожает земля, что приводит к росту цен на квартиры

Недавний бум на рынке недвижимости спровоцировал нехватку земли предназначенной для застройки, сообщает First News.

Дело в том, что на законодательном уровне доступ к потенциальным строительным площадкам заблокирован, из-за того, что значительная часть земли в границах крупных польских городов по-прежнему имеет сельскохозяйственный статус.

Этот факт в сочетании с увеличением стоимости земли, как следствие, привели к росту цен на квартиры и снижению спроса.

Краков. Варшаве стоимость квадратного метра увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом и составила $2500. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных городах, таких как Труймясто, Вроцлав

Читайте также: 9 идей для инвестиций в недвижимость Польши

[objects_0]