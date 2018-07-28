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В Польше стремительно дорожает земля, что приводит к росту цен на квартиры
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В Польше стремительно дорожает земля, что приводит к росту цен на квартиры 

Prian.ru 54 минуты назад
Недавний бум на рынке недвижимости спровоцировал нехватку земли предназначенной для застройки, сообщает First News.
Дело в том, что на законодательном уровне доступ к потенциальным строительным площадкам заблокирован, из-за того, что значительная часть земли в границах крупных польских городов по-прежнему имеет сельскохозяйственный статус.
Этот факт в сочетании с увеличением стоимости земли, как следствие, привели к росту цен на квартиры и снижению спроса.
В Варшаве стоимость квадратного метра увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом и составила $2500. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных городах, таких как Труймясто, Вроцлав и Краков.
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