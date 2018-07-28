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В сирийском Хомсе возобновил работу старинный рынок
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В сирийском Хомсе возобновил работу старинный рынок 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
У многих лавок на рынке Нур Аль-Кабир есть давняя история, там веками торговали целые династии.
В сирийском городе Хомс восстановил свою работу старинный рынок Нур Аль-Кабир. Впервые он был открыт еще в начале 14-го века.
У многих лавок на этом рынке есть давняя история, там веками торговали целые династии. Но во время войны практически все магазины закрылись, а их владельцы разбежались.
Хотя рынок сильно пострадал от обстрелов, многие уже сейчас снова торгуют на своих привычных местах.
Как сообщил губернатор провинции, после освобождения в Хомс вернулись уже почти полторы тысячи семей, поэтому покупателей на рынке становится все больше.
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