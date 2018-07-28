Роналду — третий в списке самых высокооплачиваемых звезд Инстаграма. Рекламный пост на его странице стоит 750 тысяч долларов

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Инстаграма. На первом месте модель Кайли Дженнер. За размещение одного рекламного поста на ее странице придется заплатить около одного миллиона долларов. Второе место заняла певица Селена Гомес (800 тысяч долларов). На третьей строчке расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов. В первую десятку рейтинга также вошли нападающий «ПСЖ» Неймар (8-е место, 600 тысяч долларов) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (9-е место, 500 тысяч долларов). В текущее трансферное 33-летний перешел из "Реала" в «Ювентус» за 112 миллионов евро