Борисов предложил предприятиям ОПК выйти на биржу для привлечения инвестиций

"Предприятия за рубежом выпускают ценные бумаги и выходят на биржу. Для нас [это] только начало пути. Мало кто из директоров предприятий [ОПК] задумывался на этот счет, но наступает время, когда надо серьезно задуматься об этом", — сказал Борисов на совещании в красноярском НПП «Радиосвязь».

Он также призвал увеличить долю гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК. За прошлый год средний процент загрузки предприятий гражданской продукцией составил 17,2%, напомнил он. При этом, согласно поручению президента РФ, к 2025 году показатель гражданской продукции должен быть не менее 30%, а к 2030 году — не менее 50%.

"У нас есть возможность на высокотехнологичных рынках поднять уровень выпуска гражданской продукции. У нас есть возможности в области медицинской техники, транспортного машиностроения, энергетики", — отметил Борисов, приведя в качестве положительного примера госкорпорацию «Ростех» , где средний показатель выпуска гражданской продукции составляет 27%.

"Чтобы создать рыночно востребованный продукт, нужно использовать самые современные технологии. Технический уровень предприятий сегодня достаточно высокий, предприятия за последние десятилетия серьезно переоснастились", — добавил вице-премьер.