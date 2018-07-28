В Бразилии открылся центр по приему беженцев из Венесуэлы

В пятницу, 28 июля, в бразильском штате Рорайма на границе с Венесуэлой открылся центр по приему венесуэльских беженцев.

Как отмечается в сообщении Агентства ООН по делам беженцев, ежедневно порядка 500 венесуэльцев проходят через муниципалитет Пакарайма в Бразилии . Центр, открытый федеральным правительством при поддержке системы ООН, предоставляет им информационную поддержку.

В начале мая текущего года международная организация по миграции сообщила, что в период с 2015 по 2017 год число мигрантов из Венесуэлы, которая переживает финансово-экономический кризис, возросло более чем в 10 раз. В 2015 году их число составило 89 тысяч человек, а по итогам 2017 года оно оценивалось уже в 900 тысяч. Общее же число граждан Венесуэлы, ищущих приюта по всему миру, за этот период выросло с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.