Они годами обманывали рынок и богатели. Теперь им грозит расплата

Пока Tesla переживает не лучшие времена и отчаянно старается выйти на заявленные мощности, ей наступают на пятки конкуренты из Азии. Не так давно клоном Tesla окрестили китайский стартап Xiaopeng Motors (Xpeng), и дело не только в том, что их разработки практически идентичны в плане дизайна и начинки. Xpeng рассчитывает привлечь более 600 миллионов долларов от инвесторов, в числе которых гигант электронной коммерции Alibaba . Стоимость компании Xpeng уже сегодня оценивается в четыре миллиарда долларов, несмотря на то, что она пока не продала ни одного автомобиля, не владеет фабрикой и даже не получила лицензию на производство. Как стартапы наживаются, кормя инвесторов бесконечными обещаниями, — в материале «Ленты.ру»

Глава Tesla Илон Маск не раз заявлял, что миссия его компании в первую очередь заключается в развитии и популяризации электрического транспорта, и в 2014 году он подтвердил свои слова на деле, разрешив другим автопроизводителям использовать все патенты Tesla. В том же году китайский инженер Генри Ся основал Xiaopeng Motors, чтобы запустить производство собственных бюджетных электрокаров на основе разработок американской компании. Три года спустя Xpeng выпустила «бета-версию» своего первого автомобиля — электрического паркетника Identity X. Однако уже в январе 2018 года компания усовершенствовала разработку и продемонстрировала на шоу CES в Лас-Вегасе кроссовер G3. По словам создателей, у них получилось не что иное, как «интернет-электромобиль», а буква G в названии машины означает английское слово «geek» (человек, увлеченный компьютерами и высокими технологиями, «задрот»).

С виду «интернет-электромобиль» напоминает нечто среднее между Tesla Model X и Lexus NX. Дизайн внутри салона также во многом повторяет Tesla, а приборная панель и вовсе идентична американскому аналогу. Говоря о внутреннем устройстве, Xpeng использует ту же архитектуру аккумуляторного блока, что и Tesla, а также способ укладки батарей внутри упаковки. Обе компании используют батареи одного формата — правда, разных производителей. В плане мощности китайский электромобиль все же уступает Tesla и рассчитан на более низкую ценовую категорию. Xpeng G3 оснащен картами, музыкальными приложениями, технологией распознавания голоса для китайского языка и даже камерой на крыше.

К концу ноября 2018 года Xpeng планирует начать поставки некоторых из четырех тысяч предварительно заказанных автомобилей G3 для энтузиастов, которые уже внесли невозвратные депозиты. Машины будут стоить от 200 тысяч (29,5 тысячи долларов) до 280 тысяч юаней (41,3 тысячи долларов). Выполнит ли Xpeng свои обещания или, как Tesla, будет бесконечно срывать дедлайны — пока неясно. Однако с предыдущими своими обещаниями китайская компания справлялась не очень хорошо. Так, изначально в Xpeng заявляли, что финальная версия электромобиля будет готова в конце 2016 года, тогда же обещали начать мелкосерийное производство. Но по факту финальная версия в виде G3 появилась лишь в начале 2018 года. Осенью 2016-го в компании пообещали, что до конца 2018-го на свет появится 20 тысяч электрокроссоверов. И хотя до конца года еще есть время, у Xpeng нет шансов выйти за это время на такие производственные мощности. Нет веры и в то, что к концу года хотя бы часть клиентов получит предзаказанные автомобили.

Дурной пример заразителен. Tesla переживает отнюдь не лучшие времена, регулярно ходит по краю, нарушая плановые сроки и попадая в неприятные истории, и закономерно терпит убытки и недовольство инвесторов. Год назад Илон Маск утверждал, что к декабрю 2017 года компания сможет выйти на рекордные темпы производства — 20 тысяч электромобилей Model 3 в месяц. Однако амбициозная цель до сих пор не достигнута: по состоянию на 26 июля 2018 года с конвейера завода сошло лишь 54,5 тысячи новеньких электрокаров. На текущий момент Tesla по-прежнему катастрофически отстает от заявленного графика, собирая 2825 машин в неделю, то есть около 11,5 тысячи в месяц.

Впрочем, негатива вокруг компании хватает и так. Tesla уже не раз называли гигантским мыльным пузырем, раздутым благодаря умелому пиару Илона Маска. В 2016 году издание Fortune сравнило Tesla с перспективнейшим биотехнологическим стартапом Theranos, который на пике славы оценивался в девять миллиардов долларов, а в итоге оказался просто фейком. Fortune отмечало схожие черты в хайпе вокруг обеих компаний. В статье «Tesla и Theranos разгоняют машину хайпа Кремниевой долины до предела» справедливо замечено, что глава Theranos Элизабет Холмс не смогла выполнить обещаний, а глава Tesla Маск «постоянно не выполняет заявленные сроки по доставкам машин и годами не может добиться прибыльности компании».

История Theranos заслуживает отдельного внимания. Непросто осознать тот факт, что миловидная женщина в черной водолазке с успехом обманывала весь мир в течение 12 лет. Элизабет Холмс создала компанию в 2003 году в возрасте 19 лет, бросив учебу в престижном Стэнфорде. Она утверждала, что разработала принципиально новый метод исследования крови, который позволяет провести несколько десятков анализов всего по одной капле биоматериала. Ее идея была неординарной и выгодно смотрелась на фоне бесчисленных сервисов по доставке еды и других «несерьезных» стартапов. Холмс, по ее заявлениям, хотела устроить революцию в сфере здравоохранения и изменить мир. Утопические мечты основательницы Theranos — еще один пункт, роднящий ее с Илоном Маском.

Удивительно, но юной предпринимательнице удалось получить финансирование, не раскрывая подробностей технологии, а также сохранить решающий голос и полный контроль над компанией. За десять лет работы Theranos удалось привлечь 900 миллионов долларов инвестиций; ее стартап оценивался в девять миллиардов долларов, несмотря на то, что технология по-прежнему держалась в секрете. Холмс сравнивали с Биллом Гейтсом Стивом Джобсом , она считалась самой молодой женщиной с состоянием более миллиарда — на пике оно оценивалось в 4,5 миллиарда долларов.

Однако в 2015 году компания отправилась на дно. Причиной краха стал разгром от The Wall Street Journal . Журналист Джон Каррейру утверждал, что Theranos не использует свое для анализа крови собственное оборудование, а результаты анализов ненадежны. Кроме того, в лабораториях компании были выявлены нарушения, угрожающие жизни людей. Революционная технология не работала. Любимый стартап Кремниевой долины оказался пустышкой. Сейчас компанию покинуло большинство сотрудников, ожидается, что Theranos объявит о банкротстве. Холмс предъявлены обвинения в мошенничестве, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Правда, согласно информации Каррейру, это не мешает предпринимательнице общаться с инвесторами по поводу основания нового стартапа.

Через год после разоблачения Theranos мир узнал о новом громком инновационном проекте — на этот раз из Китая : автобус-тоннель TEB, призванный решить одну из главных проблем современных мегаполисов — пробки. Огромная машина должна была работать по принципу портального крана — рельсы были установлены по обочинам, а автобус «проглатывал» обе полосы, возвышаясь над машинами. Разработчики утверждали, что новинка способна перевозить до 300 пассажиров и разгрузить магистрали современных городов на 35 процентов. Более того, по их словам, TEB смог бы заменить 40 обычных автобусов, сэкономить 780 тонн топлива и позволить избежать 2,39 тонны выбросов углекислого газа.

Несмотря на то что скептики упрекали создателей чудо-автобуса в сложной инфраструктуре, необходимой для запуска машины, и слабом, на их взгляд, уровне безопасности, проект впечатлил десятки инвесторов из Бразилии Франции , Индии и Индонезии . В общей сложности они вложили более 1,5 миллиарда долларов в организацию серийного производства автобуса-тоннеля. После чего менеджмент компании TEB Tech будто испарился, а в декабре китайские журналисты обнаружили заброшенный прототип автобуса на окраине провинции Циньхуандао.

По версии полицейских, компания была связана с фандрайзинговой платформой Huaying Kailai, которая оказалась финансовой пирамидой. Она, в частности, предлагала вложить в проект автобуса минимум 150 тысяч долларов под 12 процентов годовых. После разоблачения несколько десятков инвесторов потребовали свои деньги обратно, а полиция задержала более 30 человек, причастных к созданию автобуса. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве.

Технический прогресс и научные открытия во многом способствуют такого рода аферам. «Инновации могут быть радикальными. Не все инвесторы разбираются в этом. От того проекты становятся еще более рискованными», — считает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын . Впрочем, иногда даже не приходится ничего выдумывать или изобретать, яркий тому пример — история канадской геологоразведочной компании Bre-X Minerals.

В 1993 году она приобрела золоторудное месторождение Бусанг на острове Борнео в Индонезии и в течение трех лет раздувала вокруг него ажиотаж. В 1995 году Bre-X Minerals объявила, что после начала промышленной добычи золота месторождение даст не менее 850 тонн драгоценного металла; затем оценка возросла до 2,2 тысячи тонн. Позже основатель компании Дэвид Уолш утверждал, что месторождение может таить в себе до 200 миллионов унций золота (около 5,6 тысячи тонн), что делало его самым крупным из когда-либо известных одиночных месторождений. Стоимость акций Bre-X Minerals стремительно взлетела, а общая капитализация компании достигла шести миллиардов канадских долларов (более 4,5 миллиарда долларов США). Долю в разработках месторождения готовилось приобрести даже индонезийское правительство.

Однако в 1997 году выяснилось, что никаких грандиозных запасов золота в Бусанге нет. Специалисты компании Freeport-McMoRan отправились на Борнео, чтобы подтвердить оценку содержания золота на месторождении и проверить достоверность ранее полученных результатов. Заключение Freeport о «незначительном содержании золота» в руде спровоцировало панику на рынке: акции Bre-X за 30 минут потеряли 80 процентов своей стоимости, а потом и вовсе обвалились до жалких шести канадских долларов за штуку (4,56 доллара США). Чуть позже выяснилось, что регулярно бравшиеся геологами Bre-X пробы «подсаливали» — то есть добавляли в них золото, завышая результат. Разъяренные обманутые инвесторы буквально закидали исками компанию, тут же объявившую о банкротстве, а владелец Bre-X Дэвид Уолш бежал на Багамы, где вскоре умер. Так что ответственность за эту аферу века возложить оказалось фактически не на кого, и наказания никто и не понес. А инвесторы, как в большинстве подобных случаев, остались ни с чем.