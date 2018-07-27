Будущий президент Мексики назвал нового главу Pemex и размер инвестиций в энергетику

МЕХИКО , 27 июл /ПРАЙМ/. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что после его вступления в должность 1 декабря главой государственной нефтяной компании Pemex будет назначен Октавио Ромеро Оропеса.

Оропесу называют доверенным лицом Обрадора. Инженер-агроном по образованию, в 2010 году именно он вместе с Обрадором основал партию «Морена», которая в альянсе с двумя другими политическими силами выиграла выборы 1 июля 2018 года.

На пресс-конференции в Мехико Обрадор назвал и другие фамилии людей, которые займут важные посты в энергетическом секторе. Министром энергетики станет Росио Нале, а Мануэль Бартлетт возглавит национальную комиссию по электричеству.

Также Обрадор назвал размер инвестиций, которые он планирует вложить в развитие энергетики. «Стоимость запуска четырех энергетических программ в 2019 году составит 175 миллиардов песо (около 9,5 миллиарда долларов)», — сказал Обрадор. Из них 75 миллиардов песо (чуть более 4 миллиардов долларов) будут направлены на разведку и бурение новых скважин.

Все это должно позволить довести объем добычи нефти с нынешних 1,9 миллиона баррелей в день до 2,5 миллиона баррелей за время работы администрации Обрадора (до 2024 года). Будущий президент уточнил, что имеющиеся в стране шесть НПЗ должны быть модернизированы и выйти на полную мощность производства в ближайшие два года.

штате Табаско планируется построить новый НПЗ, инвестиции в проект за три года должны составить 160 миллиардов песо (8,6 миллиарда долларов). На модернизацию гидроэлектростанций страны планируется направить еще 20 миллиардов песо (чуть более 1 миллиарда долларов).

Обрадор на этой пресс-конференции отказался отвечать на вопросы журналистов, так как, по его словам, он опаздывает на самолет, чтобы лететь в штат Чьяпас. Там он намерен посетить Лакандонскую сельву, ставшую в свое время убежищем для бойцов повстанческой Сапатистской армии национального освобождения (САНО), объявившей в 1994 году войну федеральному правительству. Обрадор планирует встретиться местными с жителями. Традиционно Чьяпас считается одним из самых бедных штатов Мексики.