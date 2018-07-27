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В Волжском будут производить китайские подгузники
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В Волжском будут производить китайские подгузники 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волжском Волгоградской области к 2023 году китайская компания «Хэнань» запустит производство по изготовлению детских подгузников.
Объём инвестиций оценивается в 20 миллионов долларов
Как рассказали V1.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области, общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 20 миллионов долларов.
— Новое производство будет выпускать социально значимую продукцию — медицинские изделия, а также впитывающее белье для детей и взрослых, — пояснили в обладминистрации. — В рамках первого этапа, который оценивается в 10 миллионов долларов, уже приобретены и доставлены на склад предприятия три основные линии оборудования для производства подгузников.
На сегодняшний день проводится проектирование помещения будущего китайского производства.
— В ходе второго этапа, который рассчитан до 2020 года, планируется докупить еще четыре новые производственные линии, расширив линейку продукции, — сообщили в администрации региона. — Третий этап предполагает приобретение и ввод в эксплуатацию к 2022 году еще пяти основных и вспомогательных производственных линий для наращивания масштабов производства.
Проектная мощность предприятия оценивается в 27 миллионов единиц выпускаемой продукции ежемесячно. На производстве будут работать 50 специалистов.
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