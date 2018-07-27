В Волжском будут производить китайские подгузники

В Волжском Волгоградской области к 2023 году китайская компания «Хэнань» запустит производство по изготовлению детских подгузников.

Объём инвестиций оценивается в 20 миллионов долларов

Как рассказали V1.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области, общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 20 миллионов долларов.

— Новое производство будет выпускать социально значимую продукцию — медицинские изделия, а также впитывающее белье для детей и взрослых, — пояснили в обладминистрации. — В рамках первого этапа, который оценивается в 10 миллионов долларов, уже приобретены и доставлены на склад предприятия три основные линии оборудования для производства подгузников.

На сегодняшний день проводится проектирование помещения будущего китайского производства.

— В ходе второго этапа, который рассчитан до 2020 года, планируется докупить еще четыре новые производственные линии, расширив линейку продукции, — сообщили в администрации региона. — Третий этап предполагает приобретение и ввод в эксплуатацию к 2022 году еще пяти основных и вспомогательных производственных линий для наращивания масштабов производства.

Проектная мощность предприятия оценивается в 27 миллионов единиц выпускаемой продукции ежемесячно. На производстве будут работать 50 специалистов.