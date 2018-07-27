Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,57%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, коммунальных услуг и сырья.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 вырос на 0,57%, достигнув месячного максимума, индекс SBF 120 подорожал на 0,59%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Carrefour SA (PA:CARR), которые подорожали на 1,67 п. (12,01%), закрывшись на отметке в 15,57. Котировки TechnipFMC PLC (PA:FTI) выросли на 1,63 п. (6,09%), завершив торги на уровне 28,41. Бумаги Vinci SA (PA:SGEF) выросли в цене на 2,82 п. (3,34%), закрывшись на отметке 87,36.

Лидерами падения стали акции Kering SA (PA:PRTP), цена которых упала на 38,80 п. (7,72%), завершив сессию на отметке 464,00. Акции Cap Gemini SA (PA:CAPP) поднялись на 4,20 п. (3,58%), закрывшись на уровне 113,00, а Valeo SA (PA:VLOF) снизились в цене на 1,46 п. (3,25%) и завершили торги на отметке 43,45.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции GTT (PA:GTT), которые подорожали на 13,96% до отметки 57,55, SES SA (PA:SESFd), которые набрали 12,13%, закрывшись на уровне 17,29, а также акции Carrefour SA (PA:CARR), которые повысились на 12,01%, завершив сессию на отметке 15,57.

Лидерами падения стали акции Sopra Steria Group SA (PA:SOPR), которые снизились в цене на 8,55%, закрывшись на отметке 158,40. Акции компании Kering SA (PA:PRTP) потеряли 7,72% и завершили сессию на уровне 464,00. Котировки Nexans SA (PA:NEXS) снизились в цене на 7,45% до отметки 27,10.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (307) превысило количество закрывшихся в минусе (255), а котировки 105 акций практически не изменились.

Котировки акций Valeo SA (PA:VLOF) упали до 52-недельного минимума, упав на 3,25%, 1,46 п., и завершили торги на отметке 43,45. Котировки акций Nexans SA (PA:NEXS) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 7,45%, 2,18 п., и завершили торги на отметке 27,10.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 2,75% до отметки 11.87.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,02%, или 0,20, достигнув отметки $1.225,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,56%, или 0,39, до $69,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,03%, или 0,02, до отметки $74,56 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,11% до 1,1656, а котировки EUR/GBP повысились на 0,09%, достигнув отметки 0,8891.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 94,47.