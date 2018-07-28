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Публике представлены золотые наушники Apple AirPods
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Публике представлены золотые наушники Apple AirPods 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Золотые беспроводные наушники Apple AirPods представила американская компания Brikk. Как сообщает «Экономика сегодня», публике были представлены два варианта исполнения — Classic за 4 тысячи 995 долларов и Deluxe за 9 тысяч 995 долларов. В версии от Brikk золотом покрыты и сами беспроводные наушники, и чехол, в котором они хранятся и заряжаются.
Ранее Пятый канал рассказывал о выпущенном в России iPhone X по цене квартиры. Смартфон, исполненный в единственном экземпляре, украшен 344 бриллиантами, 13 рубинами и золотом 750 пробы. Он называется «Золотая императорская корона» и стоит 2,4 миллиона рублей.
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