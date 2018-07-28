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Миралем Пьянич: О моем будущем спросите у руководства «Ювентуса»
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Умер избитый пьяными гаишниками россиянин
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин

Миралем Пьянич: О моем будущем спросите у руководства «Ювентуса» 

Советский спорт 34 минуты назад
Фото: Soccer News
— Мое будущее? Вы должны поинтересоваться этим вопросом у руководства «Ювентуса». Я здесь, я играю. В наши дни я немного читаю, так много всего, что заставляет меня смеяться.
Я стою 100 миллионов евро? Это означает, что у меня все хорошо. Но это не касается меня, я доволен тем, чего добился за последние два сезона. У меня отличные отношения с Аллегри и командой, — приводит слова Пьянича La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что директор «Челси» Марина Грановская обсудит с агентом переход Пьянича в «Челси».
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