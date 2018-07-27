Эксперт: цена на автомобильный газ должна упасть до 12,5 гривны за литр

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что АМКУ примет правильное результативное решение относительно резкого повышения стоимости автогаза в Украине , после чего его цена упадет примерно до 12,5 гривен, передает ГолосUA. Напомним, что факт завышения цен на топливо АМКУ выявила в ходе проверок автозаправщиков на соблюдение требований законодательства о защите экономической конкуренции.

«Как мы видим, последнее решение АМКУ в части расследования различного рода повышения цены на нефтепродукты заканчивались в принципе относительно результативно. Были наложены штрафы, сети потом снижали цены на топливо, хоть и не очень существенно. То есть определенная реакция была. Цена на пропан-бутан на данный момент завышена, но при этом нельзя сказать, что она конкурентная», — объяснил эксперт.

По его словам, подобного решения можно ждать и сейчас, если АМКУ сумеет договориться с поставщиками автогаза в Украину, у которых автозаправочные сети покупают пропан-бутан. «И, соответственно, у каждого есть свои затраты. Одинаковая цена у всех до копейки, конечно, не может быть. Она должна отличатся из-за затрат на персонал и так далее. Потому я склоняюсь к тому, что решения АМКУ могут быть не на пользу сетей, торгующих автогазом. Что касается цены, то если сейчас там 13-14 гривен, то средняя стоимость может находиться в районе ниже 13 гривен (около 12,5 гривен) после такого решения АМКУ», — подчеркнул Корольчук.