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Эксперт: цена на автомобильный газ должна упасть до 12,5 гривны за литр
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Эксперт: цена на автомобильный газ должна упасть до 12,5 гривны за литр 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что АМКУ примет правильное результативное решение относительно резкого повышения стоимости автогаза в Украине, после чего его цена упадет примерно до 12,5 гривен, передает ГолосUA. Напомним, что факт завышения цен на топливо АМКУ выявила в ходе проверок автозаправщиков на соблюдение требований законодательства о защите экономической конкуренции.
«Как мы видим, последнее решение АМКУ в части расследования различного рода повышения цены на нефтепродукты заканчивались в принципе относительно результативно. Были наложены штрафы, сети потом снижали цены на топливо, хоть и не очень существенно. То есть определенная реакция была. Цена на пропан-бутан на данный момент завышена, но при этом нельзя сказать, что она конкурентная», — объяснил эксперт.
По его словам, подобного решения можно ждать и сейчас, если АМКУ сумеет договориться с поставщиками автогаза в Украину, у которых автозаправочные сети покупают пропан-бутан. «И, соответственно, у каждого есть свои затраты. Одинаковая цена у всех до копейки, конечно, не может быть. Она должна отличатся из-за затрат на персонал и так далее. Потому я склоняюсь к тому, что решения АМКУ могут быть не на пользу сетей, торгующих автогазом. Что касается цены, то если сейчас там 13-14 гривен, то средняя стоимость может находиться в районе ниже 13 гривен (около 12,5 гривен) после такого решения АМКУ», — подчеркнул Корольчук.
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