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«Эксперт РА» понизил рейтинг застройщика Вексельберга
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«Эксперт РА» понизил рейтинг застройщика Вексельберга 

Rambler News Service 1 час назад
«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг застройщика ГК «Кортрос», входящей в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга, с ruBBB— до уровня ruBВ— со стабильным прогнозом, следует из сообщения агентства.
Агентство объяснило понижение рейтинга в том числе общей ситуацией на рынке жилья: небольшой долей «Кортрос» на одном из ключевых рынков в Московском регионе, а также отсутствием перспектив существенного роста платежеспособного спроса и цен на жилье.
Также в агентстве отметили фактор введения запрета на привлечение средств по договорам участия в долевом строительстве, которое «в среднесрочной перспективе может оказать существенное влияние на общую конъюнктуру рынка и величину предложения жилья».
Кроме того, «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности RSG International Ltd, которая входит в группу компаний «Кортрос», до уровня ruBВ— со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности «РСГ-финанс», привлекающей внешнее финансирование для «Кортрос», до того же уровня — ruBВ— со стабильным прогнозом.
Агентство отметило, что «поручителем по всем выпускам облигаций, находящимся в обращении, выступает RSG International Ltd». Согласно данным СПАРК, RSG International Ltd является кипрской головной компанией РСГ-финанс.
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