«Эксперт РА» понизил рейтинг застройщика Вексельберга

Агентство объяснило понижение рейтинга в том числе общей ситуацией на рынке жилья: небольшой долей «Кортрос» на одном из ключевых рынков в Московском регионе, а также отсутствием перспектив существенного роста платежеспособного спроса и цен на жилье.

Также в агентстве отметили фактор введения запрета на привлечение средств по договорам участия в долевом строительстве, которое «в среднесрочной перспективе может оказать существенное влияние на общую конъюнктуру рынка и величину предложения жилья».

Кроме того, «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности RSG International Ltd, которая входит в группу компаний «Кортрос», до уровня ruBВ— со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности «РСГ-финанс», привлекающей внешнее финансирование для «Кортрос», до того же уровня — ruBВ— со стабильным прогнозом.

Агентство отметило, что «поручителем по всем выпускам облигаций, находящимся в обращении, выступает RSG International Ltd». Согласно данным СПАРК, RSG International Ltd является кипрской головной компанией РСГ-финанс.