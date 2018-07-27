Сколько России стоила Первая чеченская война

Формально война, о которой пойдёт речь, длилась с 11 декабря 1994 года (по другим источникам — с 31 ноября) по 31 августа 1996 года. Но события, приведшие к ней, развивались 4 года, с публичного заявления Бориса Ельцина Казани 6 августа 1990 года: «Берите столько суверенитета, сколько можете проглотить!». В августе 1991 года возглавляемый Джохаром Дудаевым «Объединенный конгресс чеченского народа» (ОКЧН) выступил на стороне Бориса Ельцина. России стала независимым государством в декабре 1991 года. [С-BLOCK]

Потери до войны

Ельцин не забыл добро и долго терпел самоуправство Дудаева. При том, что нести расходы федеральный центр начал задолго до боевых действий.

Например, в 1992 году, выходя из Ичкерии, как стали именовать территорию сепаратисты, российские войска оставили много техники и имущества. Так, ичкерийские ВВС оценивались в 265 самолетов, не считая Ан-2 и двух вертолетов

В 1991-1994 годах боевики Дудаева распоряжались: танками — 42; БМП, БТР — 66; орудиями и минометами — 123; средствами ПВО — 40; почти 42 тысячами единиц стрелкового оружия. По состоянию на 1995 год стоимость боевой техники оценивалась: БМП-1 — в $108287; БМП-2 — $228641; танк Т-64, в зависимости от модификации — $ 230880 — $536028; Т-72 обходился в $337247 — $421200; танк Т-80 — в $936000. Курс доллара по 1995 году, в среднем — 4640 рубля. Вряд ли в начале 90-х цены кардинально отличались. Сумму можете подсчитать сами, но её нужно увеличить, как минимум, в два раза — это стоимость военной инфраструктуры, включая три авиабазы, оказавшиеся в руках сепаратистов.

И это не все затраты России. В частности, в Чечню отправили всю рублёвую массу, вывезенную из Прибалтики, заявившей о выходе из рублёвой зоны (найти оценки объёма этих денег не удалось). Чечня бесплатно получала нефть из Западной Сибири и продавала за рубеж нефтепродукты по квоте, подписанной правительством РФ . Кроме того, в Чечне было полным — полно нелегальных врезок в федеральные нефтепроводы и маленьких заводиков по перегонке её в бензин.

По стране прокатилась волна «чеченских авизо» — поддельных банковских документов, по которым были выведены десятки миллионов рублей.

И грянул бой По оценке военных аналитиков, наибольшие потери техники федеральных войск приходятся на 1994 — начало 1995 года, когда шли бои за Грозный и город переходил из рук в руки. Боевые действия в полевых условиях приносили меньше ущерба в технике. Что нельзя сказать о стоимости боестолкновений. Министерству обороны России локальная боевая операция обходилась в $1 млн, из которых порядка $200 тысяч приходилось на авиацию. Стоимость вылета одного штурмовика СУ-25 — $20 тысяч, фронтового бомбардировщика СУ-24 от $24 тысяч до $40 тысяч, 1 час боевой работы вертолёта МИ-24 — $10 тысяч. Использование танка в течение суток стоило $5000. Своя стоимость есть даже у стрельбы: танковый выстрел обходился в $200, один артиллерийский снаряд — $150, 1 тысяча патронов «тянет» на $30, 1 ракета «Смерч» — $2000, граната — $8, заряд объёмного взрыва — $3000. Одна заправка вертолёта — 2,5 миллиона рублей, самолёта — 9 миллионов рублей.

За Первую чеченскую федеральная авиация потеряла каждый десятый, был поврежден каждый четвертый вертолет из находившихся в Чечне. МИ-8 стоит 550 миллионов рублей, МИ-24 — 840 миллионов рублей.

Безвозвратные потери бронетехники — 225 машин, из которых 69 — танки. Цены указаны выше, при том, что российские войска использовали, в основном, Т-80.

В Чечне разрушения оцениваются в $5,5 млрд и бремя по восстановлению легло на Россию.

Макроэкономика не радует