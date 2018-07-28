В США заключенные-хакеры похитили более 200 тысяч долларов

Заключенные в штате Айдахо взломали электронную систему перевода денег и перевели на свои счета 225 тысяч долларов.

Пострадала частная компания JPay, которая предоставляла арестантам доступ в интернет. И речь идет не о банковских, а о специальных тюремных счетах, деньги с которых могут быть потрачены только на книги, одежду и продукты.