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В США заключенные-хакеры похитили более 200 тысяч долларов
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В США заключенные-хакеры похитили более 200 тысяч долларов 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Мир24
Заключенные в штате Айдахо взломали электронную систему перевода денег и перевели на свои счета 225 тысяч долларов.
Пострадала частная компания JPay, которая предоставляла арестантам доступ в интернет. И речь идет не о банковских, а о специальных тюремных счетах, деньги с которых могут быть потрачены только на книги, одежду и продукты.
Вернуть удалось пока только 65 тысяч долларов. Тем, кто причастен к похищению, был закрыт доступ к скачиванию музыки и играм. Кроме того, заключенных-хакеров обвинили в административных нарушениях, что может обернуться временным ужесточением условий содержания, сообщает РИА Новости.
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