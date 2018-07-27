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Смолов и Нетребко попали в топ-50 российских знаменитостей журнала Forbs
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Смолов и Нетребко попали в топ-50 российских знаменитостей журнала Forbs 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Причем футболист ФК «Краснодар» Федор Смолов оказался в этом рейтинге впервые. Он занял 32 место, заработав за год 3,7 млн долларов и получил 5,3 тысяч упоминаний в СМИ.
А вот оперная певица Анна Нетребко, родившаяся в Краснодаре, в 2018 году потеряла 10 ступенек рейтинга и переместилась с 9 на 19 место. За год — с июня 2017 по май 2018 — она заработала 5,8 млн долларов и 1,6 тысяч упоминаний.
Первое и второе места достались хоккеисту Александру Овечкину и музыканту Сергею Шнуру. Первый заработал 14,5 млн, второй — 13,9 млн долларов.
Напомним, Федор Смолов был назначен вице-капитаном сборной России на ЧМ-2018.
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