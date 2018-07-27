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Цены на уран достигли максимума с начала года
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Цены на уран достигли максимума с начала года 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Спотовые цены на уран достигли максимума с начала года на уровне $25,65 за фунт (0,45 кг), сообщает Bloomberg. Рост спровоцировало опубликованное в четверг заявление канадской Cameco Corp., одного из крупнейших производителей урана в мире, об остановке производства на урановом руднике McArthur River на севере канадской провинции Саскачеван на неопределенный срокРешение принято для поддержания цен на уран на мировом рынке, которые за последние несколько лет упали более чем на 40%, как писало ранее издание The Financial Times. По данным отраслевой консалтинговой компании Ux Consulting Co (UxC), концентрат закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) с немедленной поставкой по итогам завершившейся 23 июля недели стоил $23,80 за фунт. По итогам недели, завершившейся 16 июля, цена была на отметке $23,35 за фунт. Основные объемы урана продаются в обход открытого рынка в рамках долгосрочных контрактов между потребителями ядерного топлива и добывающими компаниями. На спотовом рынке, участниками которого являются также финансовые инвесторы, торгуется незначительная часть сырья с поставкой в пределах 12 месяцев. Ценовые котировки публикуют UxC и TradeTech.
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