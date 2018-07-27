Сколько пермяки будут платить за газ с 1 августа?

С 1 июля повышение цен на газ не состоялось. Когда изменится тариф?

Как сообщает Газпром Межрегионгаз Пермь, с 1 августа 2018 года меняются цены на природный газ для населения. Они утверждены РСТ Пермского края 20 июля.

При оплате по прибору учёта стоимость одного кубометра составляет:

В квартире с газовым счётчиком на приготовление пищи и нагрев воды — 5 рублей 71 копеек. В жилых помещениях с газовым счетчиком на отопление и приготовление пищи — 4 рубля 83 копейки.

При оплате по нормативу стоимость газа в месяц на человека составляет:

В квартире с газовой плитой и горячим водоснабжением — 68 рублей 52 копейки. В квартире с газовой плитой без горячего водоснабжения — 114 рублей 20 копеек. В квартире при наличии газовой плиты и проточного водонагревателя — 199 рублей 85 копеек.

При оплате потребления газа в частном секторе без прибора учета:

За один квадратный метр отапливаемой площади — 48 рублей 30 копеек.

Сверить состояние расчётов за газ можно по телефону абонентского участка по месту жительства.