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Сколько пермяки будут платить за газ с 1 августа?
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Сколько пермяки будут платить за газ с 1 августа? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
С 1 июля повышение цен на газ не состоялось. Когда изменится тариф?
Как сообщает Газпром Межрегионгаз Пермь, с 1 августа 2018 года меняются цены на природный газ для населения. Они утверждены РСТ Пермского края 20 июля.
При оплате по прибору учёта стоимость одного кубометра составляет:
В квартире с газовым счётчиком на приготовление пищи и нагрев воды — 5 рублей 71 копеек. В жилых помещениях с газовым счетчиком на отопление и приготовление пищи — 4 рубля 83 копейки.
При оплате по нормативу стоимость газа в месяц на человека составляет:
В квартире с газовой плитой и горячим водоснабжением — 68 рублей 52 копейки. В квартире с газовой плитой без горячего водоснабжения — 114 рублей 20 копеек. В квартире при наличии газовой плиты и проточного водонагревателя — 199 рублей 85 копеек.
При оплате потребления газа в частном секторе без прибора учета:
За один квадратный метр отапливаемой площади — 48 рублей 30 копеек.
Сверить состояние расчётов за газ можно по телефону абонентского участка по месту жительства.
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