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Греция постепенно справляется с проблемой безработицы
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Греция постепенно справляется с проблемой безработицы 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Согласно докладу, опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в первом квартале 2018 года уровень занятости среди мужчин составил 63,8%, среди женщин — 44,5%, сообщает Greek Reporter.
При этом, если число трудоустроенных мужчин выросло на 2% (с 61,8% в первом квартале 2017 года), то женщин –меньше, чем на процент (с 44% в первом квартале 2017 года).
Уровень занятости в странах-членах ОЭСР увеличился на 0,2% до 68,2% в первом квартале этого года. Рост зафиксировали 28 стран из 36.
В Еврозоне уровень занятости вырос на 0,1% до 66,9%.
Греция восстанавливается после кризиса, и сейчас самое время задуматься о том, как инвесторам извлечь выгоду из существующей ситуации и экономики, которая еще не до конца реабилитировалась.
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