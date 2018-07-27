Греция постепенно справляется с проблемой безработицы

Согласно докладу, опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в первом квартале 2018 года уровень занятости среди мужчин составил 63,8%, среди женщин — 44,5%, сообщает Greek Reporter.

При этом, если число трудоустроенных мужчин выросло на 2% (с 61,8% в первом квартале 2017 года), то женщин –меньше, чем на процент (с 44% в первом квартале 2017 года).

Уровень занятости в странах-членах ОЭСР увеличился на 0,2% до 68,2% в первом квартале этого года. Рост зафиксировали 28 стран из 36.

В Еврозоне уровень занятости вырос на 0,1% до 66,9%.

Греция восстанавливается после кризиса, и сейчас самое время задуматься о том, как инвесторам извлечь выгоду из существующей ситуации и экономики, которая еще не до конца реабилитировалась.

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