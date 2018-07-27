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Huawei первым выпустит смартфон со складным экраном
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Huawei первым выпустит смартфон со складным экраном 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Компания Huawei прикладывает большие усилия, чтобы стать первым производителем, выпустившим складной смартфон с гибким дисплеем. Об этом рассказало издание Nikkei со ссылкой на аналитиков и «осведомлённые» источники в индустрии.
Чтобы стать первой, Huawei придётся обогнать Samsung Electronics, чей складной Galaxy ожидается в начале 2019 года, возможно, даже раньше выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля. Таким образом, возможен анонс смартфона Huawei уже до конца 2018 года.
Впрочем, радоваться пока рано. Аналитики предсказывают смартфону Huawei очень ограниченные партии и очень высокую стоимость. Стоимость складного Galaxy ожидается на уровне полутора тысяч долларов, так что Huawei может оказаться примерно на этом же уровне.
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