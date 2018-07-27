На фондовые рынки вновь вернулось спокойствие

На мировых финансовых рынках пока сохраняются позитивные инвестиционные настроения, и похоже, до конца месяца ничего плохого случиться не должно. Но несмотря на позитивный внешний фон, российские инвесторы предпочитают частично выходить из акций ввиду растущих рисков введения новых санкций со стороны США

Сводный индекс азиатского региона последний торговый день недели завершил почти нейтральной динамикой. В Европе биржевые индексы сегодня в первой половине дня растут почти на 0.5%, а фьючерсы на основные биржевые индексы прибавляют 0.3-0.4%. После вчерашнего закрытия торгов в США неплохой квартальный отчёт предоставила компания Amazon. Акции компании на постмаркете подскочили на 2.5%, а фьючерс на индекс NASDAQ подрос на 0.5%. Всё пока выглядит спокойно, но надо готовиться к тому, что уже на следующей неделе Д. Трамп вновь начнёт повышать ставки в торговой войне с Китаем , и запуск новых пошлин вопрос уже ближайших дней. Единственное, что сейчас немного пугает, так это возобновившийся рост доходностей по американским казначейским облигациям. Доходность 10-летних облигаций США вновь приближается к отметке 3%.

Главное событие дня — это данные по ВВП США. Ожидания у инвесторов настолько завышены, что сложно придумать реакцию на выход позитивных новостей. Даже Д. Трамп заявил, что сегодняшние данные будут просто фантастические. Как ожидается, ВВП США во втором квартале может показать рост более 4%, а самые оптимистично настроенные игроки говорят о росте на 5%. Да, такие цифры — это позитив, но не стоит забывать, что фондовые рынки всегда живут ожиданиями, а значит, чем сильнее будет расти экономика США и инфляция, тем сильнее будет повышать ставки ФРС

Российские биржевые индексы сегодня в первой половине дня с открытия резко спикировали вниз почти на 1%, но спустя несколько часов отыграли большую часть потерь. В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи снизился на 0.1% и вернулся к отметке 2290 пунктов, а валютный индекс РТС пока показывает снижение на 0.3% и торгуется вблизи отметки 1145 пунктов. Практически все российские акции сегодня торгуются без существенных изменений вблизи вчерашнего закрытия. Пятница — явно не день для покупок, особенно, после четырёхдневного роста.

С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу выглядит пока негативной. Рост последних дней — это всего лишь технический отскок, хотя в целом с начала года ситуация сильно не меняется. Пока инвесторам ещё можно удерживать ранее купленные акции, но если отметка 2200 будет пробита вниз, то лучше частично или полностью выходить из российских акций. Вчерашний и сегодняшний рост — это всего лишь технический отскок.

В сегменте сырьевых активов ситуация вновь ухудшилась. Индекс промышленных металлов сегодня теряет почти 1%. Цена на медь снижаются почти на 1%, цены на платину упали почти на 2%. Цена тройской унции золота сегодня показывает более скромное снижение — на 0.3%, и пока консолидируется вблизи отметки 1220 долларов. Если данные по ВВП США действительно выйдут очень сильным, то котировки драгоценных металлов окажутся под ещё большим давлением. Цена нефти марки Brent сегодня торгуется нейтрально, чуть выше отметки 74.5$ за баррель.

На глобальном валютном рынке сегодня затишье, и сильных движений нет. Индекс доллара пока торгуется вблизи отметки 94,5 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар — чуть выше отметки 1.16. Российский рубль сегодня стабилен, он продолжает консолидироваться в паре с долларом вблизи отметки 63. На российском рынке долга пока ситуация успокоилась, индекс цена на облигации показывает скромный рост на 0.1%. Заседание российского регулятора прошло без сюрпризов. ЦБ РФ ожидаемо сохранил ставку без изменений.