Злоумышленники атаковали ресурс криптобиржи Waves DEX

Киберпреступники получили доступ к ресурсам, принадлежащим криптовалютной бирже Waves DEX и блокчейн-платформе Waves. К счастью, как сообщает гендиректор платформы, разработчикам удалось вернуть контроль над доменами.

Киберинцидент произошел во вторник, 24 июля, злоумышленники использовали фишинговую схему, чтобы инициировать целевую кибератаку.

Мошенники дошли даже до того, что подделали паспорт генерального директора Александра Иванова . Это позволило им отправить его службе поддержки доменной компании, чтобы сменить пароль.

Злоумышленникам не удалось вывести средства пользователей, так как криптобиржа не хранит их.

«Для защиты от такого рода атак всем представителям криптоиндустрии следует работать над децентрализованной системой доменных имен», — цитируют СМИ слова Александра Иванова.

Однако некоторые специалисты также отметили не совсем корректную практику Waves, которая подразумевает, что клиенты должны вводить seed-фразы для использования кошелька платформы.

Неделю назад мы писали, что одна из крупнейших криптовалютных бирж в ночь со вторника на среду стала жертвой кибератаки. Речь идет о южнокорейской бирже Bithumb, у которой злоумышленники смогли похитить около 32 миллионов долларов.

Сообщалось, что средства были похищены в валюте вон (35 миллиардов), что при конвертации дает $31,5 миллионов.