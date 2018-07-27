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ФАС: Крупные нефтекомпании РФ соблюдают обещание по росту биржевых продаж нефтепродуктов
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ФАС: Крупные нефтекомпании РФ соблюдают обещание по росту биржевых продаж нефтепродуктов 

Прайм 43 минуты назад
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупные нефтекомпании РФ соблюдают обязательство по росту продаж нефтепродуктов на бирже относительно уровня прошлого года, в том числе бензина на 3%, сообщил РИА Новости начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Дмитрий Махонин.
"По компаниям, которые занимают доминирующее положение на рынке, мы можем констатировать, что в основной своей части по бензину они выполнили протокол (рост продаж на 3% год к году — ред.). По дизельному топливу у них роста на 3% не было прописано, по дизелю было предписано просто удовлетворение спроса. Это тоже выполняется — дизельное топливо на бирже продается в приемлемом объеме, и мы тоже видим снижение биржевой котировки", — сказал Махонин.
По его словам, сейчас наполняемость рынка и запасов значительно выше, чем в прошлом году и по бензину, и по дизельному топливу.
"Те компании, которые не занимают доминирующее положение — было написано, что они должны 10% от производимого бензина реализовывать через биржевую площадку. Можем констатировать, что далеко не все исполнили это поручение. Некоторые компании до сих пор у нас на бирже ничего не продают, некоторые стали продавать", — сказал Махонин, не уточнив, о каких компаниях идет речь.
Источник в аппарате правительства РФ ранее сообщал РИА Новости, что на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком 6 июня крупные нефтяные компании согласились увеличить поставки топлива на оптовый рынок на 3% по отношению к уровню прошлого года и реализовывать на биржевых торгах не менее 10% от объема производства автомобильного бензина и 5% от объема производства дизельного топлива. Компаниям, не занимающим доминирующее положение, было рекомендовано обеспечить реализацию на биржевых торгах бензина в объеме не менее 10% от объема производства, дизельного топлива — в объеме не менее 5% от объема производства.
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