ФАС: Крупные нефтекомпании РФ соблюдают обещание по росту биржевых продаж нефтепродуктов

"По компаниям, которые занимают доминирующее положение на рынке, мы можем констатировать, что в основной своей части по бензину они выполнили протокол (рост продаж на 3% год к году — ред.). По дизельному топливу у них роста на 3% не было прописано, по дизелю было предписано просто удовлетворение спроса. Это тоже выполняется — дизельное топливо на бирже продается в приемлемом объеме, и мы тоже видим снижение биржевой котировки", — сказал Махонин.

По его словам, сейчас наполняемость рынка и запасов значительно выше, чем в прошлом году и по бензину, и по дизельному топливу.

"Те компании, которые не занимают доминирующее положение — было написано, что они должны 10% от производимого бензина реализовывать через биржевую площадку. Можем констатировать, что далеко не все исполнили это поручение. Некоторые компании до сих пор у нас на бирже ничего не продают, некоторые стали продавать", — сказал Махонин, не уточнив, о каких компаниях идет речь.