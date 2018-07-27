ЦБ решил исключить путаницу на рынке облигаций

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ, Александр Жирнов Центральный банк России ввел ограничения на покупку субординированных облигаций, оставив право совершать сделки с ними только квалифицированным инвесторам. ЦБ также установил требования к порядку, форме и содержанию информации, которая должна быть предоставлена при подобных сделках. Инвестирующий должен знать об особенностях данного финансового инструмента, а также рисках, связанных с вложением в него.

Изменения затронут только облигации, выпущенные после вступления в силу нормативного акта ЦБ. Указание начнет действовать спустя 10 дней после опубликования.

Субординированные облигации выпускаются для пополнения капитала в случае, если невозможен дополнительный выпуск акций. Обычные облигации использовать для этих целей нельзя. Главный риск при инвестировании в суборды состоит в том, что, в случае банкротства эмитента, они имеют крайне низкий приоритет к погашению. Шанс получить что-то при банкротстве практически отсутствует. Субординированный долг может быть частично или полностью аннулирован в процессе санации или даже «в случае снижения норматива достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации ниже уровня, определенного нормативным актом Банка России». Из-за того, что субординированные облигации имеют более высокие риски, они также имеют и более высокую доходность.

ЗАБОТА ОБ ИНВЕСТОРАХ

Управляющий активами ГК «Финам» Артем Бородай напомнил, что обычные облигации являются инструментом с повышенным уровнем надежности. Суборды существенно отличаются от них как уровнем дохода, так и уровнем риска. И в этом — основная опасность для неопытного инвестора.

"Облигации — фактически без риска. По ним получают стабильную доходность, чуть выше, чем ставка в депозите. На этом можно заработать. А субординированные облигации — более рисковые. По ним доходность — выше в разы, но и риск дефолта намного больше. Чем больше процент, тем больше вероятность того, что она сгорит", — пояснил эксперт.

Подобные действия, направленные на защиту интересов инвесторов, являются вполне обычными. В свое время, по его словам, даже собирались ввести определенные ограничения по объему капитала для участия в торгах бумагами с повышенными рисками. Эти ограничения принимаются для того, чтобы неквалифицированные люди, которые не разбираются в рынке, но соблазнялись высокими доходностями.

"Их манит высокий доход, они сразу пытаются туда инвестировать. Думают рискнуть, а потом теряют и пишут Центробанку письма, в которых спрашивают: а почему мы потеряли? ЦБ своими ограничениями старается исключить подобные случаи. Чтобы люди не попадались на высокие доходности, чтобы этим могли заниматься только профессионалы, которые осведомлены обо всех рисках", — пояснил эксперт.

ИСКЛЮЧИТЬ ПУТАНИЦУ

Главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин отметил, что инструменты с фиксированной доходностью набирают популярность среди частных инвесторов. Зачастую доходность по облигациям какого-то банка превышает ставки по депозитам в этой же кредитной организации.

"При этом риск у вас, по сути, тот же самый. Близкий", — пояснил эксперт.

Центробанк старается в этой ситуации исключить путаницу в терминах, которая может повлиять на принятие неопытным инвестором неверного решения, считает Шеин.

"Субординированные облигации более рисковые, поскольку по ним вероятность дефолта всегда выше, чем по обыкновенным. Неквалифицированные инвесторы в этом не разбираются: ну облигации и облигации. Они ориентируются на доходность, обоснованно считая, что облигации вещь низкорисковая, и на эмитента. Бери, где доходность повыше и надежный эмитент", — сказал эксперт.

По его мнению, причиной решения ЦБ мог стать ряд случаев потери средств именно в таких ситуациях. Инвесторов стараются максимально оградить от рисковых продуктов, а также заставить их более тщательно и взвешенно подходить к выбору продуктов.

"Видимо, были дефолты. И по обыкновенным облигациям платят нормально, а стоимость субординированных превращается если не в ноль, то во что-то близкое к этому. Наверное, этим и обусловлено такое решение", — подытожил Шеин.

РЕШЕНИЕ НЕ СКАЖЕТСЯ НА РЫНКЕ

По мнению Бородая, запрет никак не скажется на рынке субординированных облигаций. Доля людей, которые занимаются этим направлением, очень мала. Среди частных инвесторов эта ниша не настолько популярна.

"Есть профессионалы, которые непосредственно этим занимаются и на это ориентируются. Они увеличивают свой капитал, что позволяет им торговать рисковыми облигациями и быстро и много заработать за счет высоких доходностей. Среди наших клиентов никто подобных вопросов не задает. Либо торгуют на срочном рынке, либо акциями, либо опционами, если хотят высоких рисков", — заключил эксперт.

Шеин также заявил, что на рынке субординированных облигаций решение Центрального банка вряд ли отразится. Частный спрос не столь велик по сравнению с общими объемами, приобретаемыми крупными инвесторами.