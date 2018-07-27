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Руководитель MasterСard назвал криптовалюты хламом
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Руководитель MasterСard назвал криптовалюты хламом 

BitCryptoNews 56 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Очередным выстрелом в спину криптовалют стало высказывание генерального директора MasterCard Аджая Банга, который поделился мнением относительно их реальных возможностей.
По словам главы организации, истинное значение криптовалют существенно преувеличено, несмотря на тот факт, что они продемонстрировали новый уровень возможностей обработки транзакций, с точки зрения скорости и безопасности проведения операций. Банга отметил: «Я считаю, что криптовалюты — это мусор. Сама идея анонимной криптовалюты была придумана людьми, которые хотят ее майнить. Дополненная чрезвычайно высокой волатильностью финансового инструмента, как по мне, она не является эффективным решением для области обменных операций».
Стоит отметить, что подобные высказывания, в условиях попыток MasterCard применить наработки блокчейн-технологий, звучат довольно лицемерно. По словам представителей компании, сегодня их интересуют исключительно возможности улучшения работы актуальной системы через изучение передовых технологий, а переход на полномасштабную работу с криптовалютами, в текущих условиях, не представляется возможным. Дополнительным аргументом, свидетельствующим со стороны MasterCard против цифровых денег, стал рост числа инцидентов, связанных с отмыванием средств.
Ранее мы писали о том, что MasterCard получила патент на анонимные транзакции через блокчейн.
текст: Евгения Лиходей, фото: Bloomberg
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