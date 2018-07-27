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Корпоративная отчетность вдохновила индийские индексы на подвиги
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Корпоративная отчетность вдохновила индийские индексы на подвиги 

Вести Экономика 45 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». В пятницу ключевые фондовые индексы Индии завершили торги на положительной территории, а оптимизма инвесторам придали благоприятные корпоративные отчетности ряда компаний, в том числе фирмы ITC. Заметим, что Nifty FMCG, Nifty Metal и Nifty Energy повысились на 2,37%, 1,93% и 1,52% соответственно.
По итогам сессии Nifty 50 ушел плюс на 0,99% до отметки в 11278,35 пункта, а BSE Sensex увеличился на 0,95% и закрылся на новом рекордном уровне в 37336,85 пункта.
К 13:52 МСК валютная пара USD/INR подешевела на 0,06% до отметки в 68,705, а пара EUR/INR торгуется в плюсе на 0,02% и находится на уровне 79,9550. Доходность десятилетних государственных облигаций составила, тем временем, 7,777%.
Рыночная капитализация крупнейшего в Индии производителя сигарет ITC возросла на 5,01% после того, как он зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики, квартальную прибыль.
Между тем, бумаги телекоммуникационной компании Bharti Airtel окрепли на 1,29% в связи с сильными финансовыми результатами за минувший квартал.
Благодаря позитивной отчетности в числе фаворитов торгов оказалась также компания Biocon, добавившая в свой актив 4,76%.
Лучше рынка смотрелись акции крупнейшего в Индии производителя алюминия и меди Hindalco Industries, подорожавшие на 3,61% на фоне известий о том, что ее подразделение Novelis приобретет американскую компанию Aleris за $2,6 млрд
Аседова Наталия, аналитик ГК «ФИНАМ»
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