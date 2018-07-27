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Зюганов поблагодарил Вячеслава Володина за вдумчивое отношение к инициативам КПРФ
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Зюганов поблагодарил Вячеслава Володина за вдумчивое отношение к инициативам КПРФ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за внимательное и вдумчивое отношение к законопроектам, которые вносили в весеннюю сессию Госдумы на рассмотрение палаты коммунисты.
«Хочу поблагодарить Вячеслава Володина за демократичное, вдумчивое и внимательное отношение к инициативам фракции КПРФ. Впереди у нас сложный совместный этап работы по выполнению тезисов послания президента Федеральному Собранию», — сказал Зюганов.
Он выступил 27 июля в Госдуме на итоговом брифинге председателя Госдумы и лидеров парламентских фракций после закрытия весенней сессии перед уходом в отпуск.
Лидер КПРФ с сожалением отметил, что многие инициативы коммунистов не прошли, но некоторые были частично поддержаны. «Мы рассматривали проблемы реновации, вопросы помощи обманутым дольщикам, вопросы аграрной политики», — напомнил Зюганов.
Он считает, что нынешний уровень ВВП России в размере 1 трлн 600 млрд долларов недостаточен, а потому необходимо менять социально-экономический и финансовый курсы страны и выходить на ВВП в размере не ниже 2,6 трлн долларов.
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