Зюганов поблагодарил Вячеслава Володина за вдумчивое отношение к инициативам КПРФ

«Хочу поблагодарить Вячеслава Володина за демократичное, вдумчивое и внимательное отношение к инициативам фракции КПРФ. Впереди у нас сложный совместный этап работы по выполнению тезисов послания президента Федеральному Собранию», — сказал Зюганов.

Он выступил 27 июля в Госдуме на итоговом брифинге председателя Госдумы и лидеров парламентских фракций после закрытия весенней сессии перед уходом в отпуск.

Лидер КПРФ с сожалением отметил, что многие инициативы коммунистов не прошли, но некоторые были частично поддержаны. «Мы рассматривали проблемы реновации, вопросы помощи обманутым дольщикам, вопросы аграрной политики», — напомнил Зюганов.