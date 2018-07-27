Омские пиарщики оказались одними из самых бедных в России 

Спрос на специалистов вырос, но зарплату им поднимать не спешат. Эксперты сайта Avito проанализировали динамику зарплаты и спроса на вакансии в области коммуникаций. Выяснилось, что спрос на профессионалов в Омске за год вырос на 14%, а число желающих работать сократилось на 57%.
Работодатели в целом по стране старались привлечь соискателей увеличением зарплат. Средняя зарплата в этой отрасли выросла на 7% и составила 31,2 тыс. руб. В тройку регионов с самыми большими зарплатами в PR входят Москва — 46,5 тыс. руб., Санкт-Петербург — 40 тыс. руб. и Красноярск — 37,8 тыс. руб. Меньше всего готовы платить в Омске — 25,3 тыс. руб., Челябинске — 25 тыс. руб. и Саратове — 22,8 тыс. руб.