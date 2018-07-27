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Резиденты СЭЗ Крыма инвестировали в экономику полуострова около 52 млрд рублей
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Резиденты СЭЗ Крыма инвестировали в экономику полуострова около 52 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Резиденты крымской свободной экономической зоны (СЭЗ) с начала ее работы инвестировали в экономику региона около 52 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил гендиректор Корпорации развития Республики Крым Николай Сапрунов.
"На сегодняшний день у нас 1271 резидент СЭЗ, общий объем заявленных ими инвестиций — 120,5 млрд рублей. Участники зоны с 2015 года инвестировали в экономику более 51,8 млрд рублей, при этом было создано 27,5 тыс. рабочих мест", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, участники СЭЗ реализуют в Крыму инвестиционные проекты в таких отраслях, как строительство, промышленность, сфере услуг, торговле, сельском хозяйстве и др.
Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Одним из обязательных условий является обязательная регистрация компании на территории полуострова. Инвесторы, желающие работать в Крыму или Севастополе, освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, от уплаты земельного налога на три года и от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки участникам СЭЗ предоставляются без проведения торгов.
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