Резиденты СЭЗ Крыма инвестировали в экономику полуострова около 52 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 июля. / ТАСС /. Резиденты крымской свободной экономической зоны (СЭЗ) с начала ее работы инвестировали в экономику региона около 52 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил гендиректор Корпорации развития Республики Крым Николай Сапрунов.

"На сегодняшний день у нас 1271 резидент СЭЗ, общий объем заявленных ими инвестиций — 120,5 млрд рублей. Участники зоны с 2015 года инвестировали в экономику более 51,8 млрд рублей, при этом было создано 27,5 тыс. рабочих мест", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, участники СЭЗ реализуют в Крыму инвестиционные проекты в таких отраслях, как строительство, промышленность, сфере услуг, торговле, сельском хозяйстве и др.