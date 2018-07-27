Псковская область занимает 79 место в России по уровню госдолга 

Псковская область к 1 июля 2018 года занимает 79 место по уровню долговой нагрузки в России, подсчитало агентство «РИА Новости». Отношение госдолга региона к доходам составляет 99,1%, в начале года оно составляло 101,7%. Объём госдолга Псковской области составляет 16,7 млрд рублей, за полгода он вырос на 1,8%. Доля коммерческих кредитов составляет 60,2%. По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам первого полугодия 2018 года снизился на 5,4% и составил 2,19 триллиона рублей. В абсолютном выражении региональный госдолг сократился на 125 миллиардов рублей, из которых около половины пришлось на три региона. Государственный долг Кемеровской области сократился на 20,97 миллиарда рублей, Краснодарского края — на 19,9 миллиарда рублей и Свердловской области — на 18,3 миллиарда рублей. По итогам первого полугодия 2018 года объем государственного долга снизился в 45 регионах РФ, в 27 регионах госдолг вырос и в 13 — не изменился. В последнюю группу входят Севастополь и Сахалинская область, где государственный долг по-прежнему отсутствует. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».