Компьютерные услуги в Саратове признаны самыми дешевыми по России

По данным сервиса бесплатных объявлений «Юла», средняя цена на услуги компьютерного специалисты в Саратове составляет 260 рублей за час работы. Это почти на 30% ниже, чем в среднем по стране. Чуть дороже обойдется в Самаре (270 рублей) и Севастополе (290 рублей). Зато самые высокие расходы за вызов мастера во Владивостоке (520 рублей) и Москве (510 рублей).

Чаще всего жители Саратова вызывают специалистов для ремонта компьютеров и восстановления операционной системы (280 рублей за услугу). Дороже всего обходится настройка оборудования — в среднем 1120 рублей. Кроме того, за 490 рублей можно установить программы и за 460 почистить компьютер от вирусов.