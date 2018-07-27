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Долговой рынок: выпуски металлургов демонстрируют умеренный рост
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Долговой рынок: выпуски металлургов демонстрируют умеренный рост 

Прайм 1 час назад
В ходе минувших торгов в секторе рублевых корпоративных облигаций наблюдалась смешанная динамика. Объемы торгов составили 9,4 млрд руб., что на 40% выше среднедневных значений за неделю. Практически весь объем сделок пришелся на длинные облигации с дюрацией от 3 лет, котировки большинства которых остались вблизи уровней открытия.
Из отдельных секторов рынка стоит отметить металлургию, чьи выпуски прибавили в среднем по 25-30 б.п. Драйвером в сегменте оказался заем РУСАЛБрБ01 (+0,4%). В аутсайдерах четверга оказались выпуски транспортного и нефтегазового сегментов. Бонд РЖД-23 потерял 0,2%, а ТрнфБО1P6 — 0,8%.
В сегменте рублевых гособлигаций наблюдалась смешанная динамика. Объемы торгов оказались на 40% ниже среднедневных значений за неделю и составили 16,5 млрд руб. Аутсайдером минувших торгов оказался выпуск серии 26222 (-0,2%).
Внешние корпоративные облигации демонстрировали минимальное изменение цен. Слабо смотрелись выпуски Газпромбанка, в особенности погашаемый в 2023 году, который потерял 0,9%. В свою очередь, евробонды металлургических компаний показали устойчивый рост в среднем на 25 б.п.
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