Долговой рынок: выпуски металлургов демонстрируют умеренный рост

В ходе минувших торгов в секторе рублевых корпоративных облигаций наблюдалась смешанная динамика. Объемы торгов составили 9,4 млрд руб., что на 40% выше среднедневных значений за неделю. Практически весь объем сделок пришелся на длинные облигации с дюрацией от 3 лет, котировки большинства которых остались вблизи уровней открытия.

Из отдельных секторов рынка стоит отметить металлургию, чьи выпуски прибавили в среднем по 25-30 б.п. Драйвером в сегменте оказался заем РУСАЛБрБ01 (+0,4%). В аутсайдерах четверга оказались выпуски транспортного и нефтегазового сегментов. Бонд РЖД-23 потерял 0,2%, а ТрнфБО1P6 — 0,8%.

В сегменте рублевых гособлигаций наблюдалась смешанная динамика. Объемы торгов оказались на 40% ниже среднедневных значений за неделю и составили 16,5 млрд руб. Аутсайдером минувших торгов оказался выпуск серии 26222 (-0,2%).