Удмуртия заняла 4-е место в ПФО по ценам на квартиры в новостройках

По итогам II квартала 2018 года средняя цена за 1 кв. метр жилья в новостройках Удмуртии составила 46,7 тыс. руб., что на 2% больше, чем в январе-марте (в I кв. 45,8 тыс. руб. /кв. м). Такие данные приводит Удмуртстат.

Среди регионов Приволжского федерального округа наша республика занимает 4-е место по уровню цен на первичном рынке жилья. Лидером является Нижегородская область (58,4 тыс. руб. /кв.м), а замыкает список Марий Эл (35,5 тыс. руб.).

Цены на жилье на вторичном рынке в Удмуртии за квартал выросли в среднем на 0,2% до 44,7 тыс. руб. за квадрат. Это 5-й показатель в округе.

Напомним, по итогам полугодия ввод жилья в нашей республике сократился на 15%.

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