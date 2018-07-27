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Сибсоцбанк предлагает вклад «Жаркое лето»
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Сибсоцбанк предлагает вклад «Жаркое лето» 

Банки.ру 1 час назад
Базирующийся в Барнауле Сибсоцбанк ввел новый вклад «Жаркое лето».
Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Срок размещения — год. Процентная ставка равна ключевой ставке ЦБ РФ минус 0,5 процентного пункта. В данный момент доходность депозита составляет 6,75% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Пополнение счета предусмотрено от 3 тыс. рублей в течение всего срока. Минимальный размер расходной операции 3 тыс. рублей.
«Неснижаемый остаток равен первоначальной сумме размещения в депозит. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются на льготных условиях», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Хвостова.
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