Элитное лондонское жилье начало падать в цене 

Премиальное вторичное жилье в Лондоне падает в цене. Эксперты отмечает, что за год цены снизились на 3,8%, а по сравнению с пиком 2014 года — на 17,6%, пишет «Русская планета».
При этом жилье, находящееся в идеальном состоянии, подешевело на на 14,5% с 2014 года. Стоимость недвижимости, требующей ремонта, снизилась на 20,6%.
Падают в цене не только здания новой постройки, но и, например, дома георгианской и эдвардианской эпох.
Одной из причин падения цен называется выход Великобритании из Европейского союза. Кроме того, в Великобритании существует так называемый «гербовый сбор», налог, который взимается при покупке недвижимости и земли. В настоящее время в стране проведена реформа данного налога. Теперь покупателям дорогой недвижимости придется больше денег отдавать государству.