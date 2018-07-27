Элитное лондонское жилье начало падать в цене

Премиальное вторичное жилье в Лондоне падает в цене. Эксперты отмечает, что за год цены снизились на 3,8%, а по сравнению с пиком 2014 года — на 17,6%, пишет «Русская планета».

При этом жилье, находящееся в идеальном состоянии, подешевело на на 14,5% с 2014 года. Стоимость недвижимости, требующей ремонта, снизилась на 20,6%.

Падают в цене не только здания новой постройки, но и, например, дома георгианской и эдвардианской эпох.