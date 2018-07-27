Суверенные евробонды РФ вчера дорожали, как и все бумаги ЕМ 

Снижение вероятности разрастания торговых войн поддержало спрос на рисковые активы — в четверг на большинстве развивающихся рынков отмечался рост котировок. Российские активы, которые днем ранее отставали из-за новостей о возможных новых санкциях, вчера показали вполне приличную динамику, обогнав большинство ЕМ. Котировки долларовых облигаций РФ росли с самого утра, а вечерний рост доходности базового актива пока не нашел отражения в стоимости российских бумаг. Доходность UST10 большую часть дня находилась в диапазоне 2,96–2,97% годовых, но поздно вечером поднялась до 2,98%. По итогам сессии длинные RUSSIA’42 (YTM 5,1%), RUSSIA’43 (YTM 5,1%) и RUSSIA’47 (YTM 5,3%) поднялись в цене на 0,5 п.п., среднесрочные бумаги прибавили примерно 0,3 п.п. от номинала. Таким образом, доходности вдоль суверенной кривой упала в среднем на 3–5 б.п. Пятилетний CDS-спред России практически не изменился, оставшись на уровне 134 б.п.
Выпуски Газпрома немного восстановили свои потери. Аутсайдеры последних дней — длинные выпуски Газпрома вчера были лучшими на рынке. Так, GAZPRU’27 (YTM 5,4%) вырос в цене на 0,6 п.п., GAZPRU’28 (YTM 5,3%) — на 0,4 п.п., GAZPRU’34 (YTM 6,1%)— на 0,7 п.п., GAZPRU’37 (YTM 6%) — на 0,4 п.п. Остальные евробонды нефтегазовых компаний подорожали не более чем на 0,1 п.п. Хороший результат в четверг показали также металлурги. Например, NLMKRU’23 (YTM 4,8%) и EVRAZ’23 (YTM 5,5%) прибавили по 0,3 п.п. от номинала, еврооблигации Полюса подорожали на 0,2 п.п. В плюсе закрылись и длинные выпуски Veon, тогда как бумаги банков вчера мало изменились в цене. Сегодня утром внешний фон нейтральный: доходность UST10 мало меняется после роста вчера вечером, цены на нефть тоже показывают невыразительную динамику, фьючерсы на американские индексы и большинство рынков Азии — в зеленой зоне.