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В Мурманской области подорожало топливо для котельных
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В Мурманской области подорожало топливо для котельных 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
В Мурманской области продолжают расти цены на топливо для котельных — мазут и уголь. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский, передает корреспондент «РГ». По его словам, в сравнении с прошлым годом уголь и мазут, на котором работает большинство котельных в Заполярье, подорожали на 56 процентов.
— Стоимость мазута, заложенная в тарифы на тепло, составляет 13,7 тысяч рублей, тогда как фактическая цена — около 21 тысячи рублей за тонну, — сообщил глава ведомства. — Сейчас наша задача — постараться добиться поддержки из федерального бюджета, чтобы компенсировать хотя бы частично эту разницу. Подготовлено обращение в минстрой и минэнерго РФ.
Как ранее сообщала «РГ», еще в марте 2018 года тонна мазута стоила 14,5 тысячи рублей. В середине апреля ее цена превысила 16 тысяч рублей за тонну, а к концу апреля она пробила «потолок» в 18 тысяч рублей. В конце мая стоимость тонны топочного мазута на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже составила около 20 тысяч рублей с учетом его доставки в Заполярье.
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