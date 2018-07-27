Китайский таксист вернул клиенту переплату в $960

Водитель такси Чжан Пэн из китайского города Сиань возвратил 960 долларов американскому туристу. Последний по ошибке заплатил за поездку в 100 раз больше, чем нужно. Об этом сообщил портал The Drive.

Чжан заметил несостыковку, когда открыл свой онлайн-кошелек и обнаружил там депозит в размере 6500 юаней (960 долларов). Таксист понял, что оплату произвел кто-то из американских туристов, которых он вез с вокзала в отель. Однако цена такой услуги — всего 65 юаней (10 долларов).

Диспетчер такси не смог разобраться в ситуации, поэтому Чжан Пэн решил действовать самостоятельно. Мужчина вернулся в гостиницу, чтобы встретиться с клиентами.

Он без труда нашел горе-путешественника. Американец был так благодарен Пэну за его честность, что предложил в качестве вознаграждения 3200 юаней (472 доллара). Однако водитель возвратил все деньги, включая заработанные им 65 юаней за поездку. После этого турист оставил крайне положительный отзыв о водителе в интернете.