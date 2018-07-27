Ещё
Китайский таксист вернул клиенту переплату в $960
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский таксист вернул клиенту переплату в $960 

360tv.ru 31 минуту назад
Водитель такси Чжан Пэн из китайского города Сиань возвратил 960 долларов американскому туристу. Последний по ошибке заплатил за поездку в 100 раз больше, чем нужно. Об этом сообщил портал The Drive.
Чжан заметил несостыковку, когда открыл свой онлайн-кошелек и обнаружил там депозит в размере 6500 юаней (960 долларов). Таксист понял, что оплату произвел кто-то из американских туристов, которых он вез с вокзала в отель. Однако цена такой услуги — всего 65 юаней (10 долларов).
Диспетчер такси не смог разобраться в ситуации, поэтому Чжан Пэн решил действовать самостоятельно. Мужчина вернулся в гостиницу, чтобы встретиться с клиентами.
Он без труда нашел горе-путешественника. Американец был так благодарен Пэну за его честность, что предложил в качестве вознаграждения 3200 юаней (472 доллара). Однако водитель возвратил все деньги, включая заработанные им 65 юаней за поездку. После этого турист оставил крайне положительный отзыв о водителе в интернете.
«Для некоторых людей деньги — единственная цель, и 6500 юаней — это большая сумма. Я восхищен тем, что вы вернули их. Я очень ценю это», — написал житель США.
360tv.ru: последние новости
Россияне не испугались пожаров в Греции Американка отказалась от ошибочно «упавшего» на ее счет миллиона Назван самый «дорогой» пользователь в Instagram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий570
Кобзон находится в реанимации32
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому68
В Крыму рассказали о крахе Макаревича61
СМИ узнали о подготовке нового удара США
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:11
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение